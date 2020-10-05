家飾控準備瘋購！IKEA新品TOP 8開揭　綠色餐椅、文具收納盒大好評

IKEA近日發佈了2021最新年度型錄，近千項新品讓人看了無比興奮，從小空間的機能性家具、到解決收納難題的配件、以及讓空間更舒適溫馨的家飾品等，新鮮度再進化！以下8款新品的消息一釋出便已受到關注，想要為自己溫馨的居住空間增添舒適感，這些商品絕對可以納入妳的清單當中！

#1 ENEBY藍芽喇叭，（大）NT$2,890、（小）NT$1,890

台灣首度推出的ENEBY系列藍芽喇叭，分成兩種尺寸與黑白兩款極簡色。承襲北歐式的簡約外觀，小型尺寸是輕巧好攜帶的手提式，大型的則能與經典的KALLAX收納櫃完美搭配掛立。能透過連接手機、電腦或其他藍芽裝置控制喇叭，光是擺放在家中就能瞬間提升居家品味，還能輕鬆享受美好音樂！

#2 JÄTTELIK恐龍填充玩具，NT$249-599



全新JÄTTELIK恐龍系列，共有11款恐龍填充玩具，除了最受喜愛的暴龍和迅猛龍，也有溫馴草食性的雷龍和三角龍，種類豐富多樣！其中雷龍、劍龍、三角龍都有大&小的尺寸，工法細緻，沒有使用膠材，抱在懷裡特別療癒！

#3 MÅLA攜帶式繪畫套裝，NT$259

安全無毒的繪畫套裝，打開具有充足的畫筆收納空間，而且貼心設計了間隔。背面畫板更幫方便隨處寫生發揮創意，讓創意不受空間限制盡情揮灑！

#4 KLÄMMEMACKA 文具收納盒，NT$990

外型像是舊式縫紉盒，簡單復古又討喜，採用未經處理的木材製成，實體散發出清新的木頭香氣。折疊式的組合方式，裡面可收納文具物品與工具。除了可以維持素素的原木，也可以加工上油或上亮光漆，塗上自己喜歡的顏色，使表面更耐用！

#5 FABRIKÖR 玻璃門櫃 淺灰綠色，NT$5,990

時尚的淺灰綠，帶有馬卡龍粉色的氛圍，從外型就惹人注目。附有可調式層板，方便依儲物需求調整高度，另搭配玻璃門櫃，可展示和保護收藏品！可調式櫃腳，即使地板不平，也能穩固放置，外型與功能都很優秀，輕鬆為家中的時尚氛圍加分！

#6 JÄTTELIK 恐龍靠枕，NT$899

長型的恐龍抱枕，除了可為床或閱讀角落增添裝飾效果，圓柱形靠枕可在看電視、看書或休息時，為身體、頭或腳提供柔軟又舒適的支撐，懷抱起來也更舒適！拉鍊為無拉鍊頭的安全設計，可輕鬆拉開也不擔心刮傷肌膚，拆下布套清洗也很方便。

#7 JÄTTELIK恐龍被套枕頭套，NT$399



使用100%可再生棉織成，材質天然又耐用，而且越洗越柔軟！200X150cm的尺寸，不僅是小孩，大人可以重拾童心開心蓋上！

#8 ODGER 綠色餐椅，NT$2,490

這款餐椅是用可再生木材和回收塑膠製成，組裝時不用工具，只需卡入固定就能組成！圓弧形設計的座椅和椅背，任何人都能坐得舒適。平滑表面及簡約線條，清潔擦拭起來也非常方便！這次新推出的綠色，亮眼得很低調，一上市便已在網路上缺貨，想為家中增添一點綠，可以到實體店面走訪看看！

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