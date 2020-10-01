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星巴克「黑貓」戴南瓜面具、扮吸血鬼比去年更Ｑ！萬聖節系列此時開搶

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▲星巴克萬聖節。（圖／品牌提供）

▲星巴克今年的萬聖節黑貓系列，將於10／5全門市同步上市。（圖／品牌提供，以下同）

記者王則絲／台北報導

2020下半年腳步飛快，中秋節過後緊接著下個萬聖節檔期，今年萬聖節星巴克最招牌的「黑貓系列」又回來了！再度以黑貓、南瓜、幽靈為主題，推出多款馬克杯、水壺、冷水杯⋯⋯還有超可愛的小零錢包、隨行杯袋和斜背手機袋！小黑貓睜著圓亮的眼睛彷彿就在說：「買我吧！」存心讓人荷包失守。星巴克萬聖節商品將於10／5上市，並同時推出四款「南瓜」風味飲品。

▲星巴克萬聖節。（圖／品牌提供）

今年度星巴克萬聖節系列商品再度以「黑貓」作為主角，用各種體型、裝扮來演繹不同角色，包括華麗復古的爵士、帥氣的吸血鬼、南瓜貓咪⋯⋯造型的馬克杯，每一款都各有特色，而冷水壺上一樣採質感透視風格，值得一提的是水壺蓋上的黑貓尾巴、貓咪耳朵，還有水杯側邊「貓掌」指扣，都是讓貓奴們失心瘋的小細節。

▲星巴克萬聖節。（圖／品牌提供）

▲黑貓公爵馬克杯NT＄620、黑貓夜遊馬克杯NT＄350。

▲星巴克黑貓系列。（圖／品牌提供）

▲（左）為上圖黑貓公爵馬克拿掉裝飾的樣子NT＄650、（右）黑貓派對馬克杯NT＄620。

▲星巴克萬聖節。（圖／品牌提供）

▲黑貓南瓜裝扮馬克杯NT＄520、黑貓嘉年華馬克杯NT＄520。

▲星巴克萬聖節。（圖／品牌提供）

▲黑貓迷藏玻璃杯NT＄550，這款滿版黑貓非常的美！

▲星巴克黑貓系列。（圖／品牌提供）

▲黑貓尾巴冷水壺NT＄700、黑貓造型冷水壺NT＄550。

▲星巴克萬聖節。（圖／品牌提供）

▲貓掌指扣TOGO冷水杯NT＄600。

▲星巴克萬聖節。（圖／品牌提供）

▲精靈造型冷水壺NT＄550、精靈造型儲物罐NT＄620。

萬聖節系列除於全門市10月5日同步販售外，線上門市更另推出四款限定商品，也是不容錯過，包括斜背手機袋和黑貓造型的隨行杯袋，日常實用又可愛，黑貓小物收納包可當作零錢包使用，背面還有卡夾可放置卡片，黑貓造型盤則有許多功能，女孩們用來當作飾品盤也是不錯的選擇。

▲星巴克萬聖節。（圖／品牌提供）

▲線上限定款，斜背手機袋NT＄350、黑貓隨行杯袋NT＄480。

▲星巴克萬聖節。（圖／品牌提供）

▲線上限定款，黑貓小物收納包NT＄450、黑貓造型盤NT＄420。

飲品的部分也延續傳統再次推出已有16年歷史的「南瓜風味那堤」，每到秋天便喚起民眾的味蕾，以秋季經典糕點南瓜派作為風味設計來源，在經典拿鐵中添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等材料、香料，散發濃濃的西洋萬聖節慶氛圍，另也推出「南瓜風味巧克力那堤」，而習慣喝黑咖啡的民眾，則可嘗試「南瓜風味冷萃咖啡」和「南瓜風味氮氣冷萃咖啡」。

▲星巴克萬聖節。（圖／品牌提供）

▲南瓜風味那堤、南瓜風味巧克力那堤，中杯NT＄145、大杯NT＄160、特大杯NT＄175。

▲星巴克萬聖節。（圖／品牌提供）

▲南瓜風味氮氣冷萃咖啡，大杯NT＄175、特大杯NT＄195；南瓜風味冷萃咖啡，中杯NT＄145、大杯NT＄165、特大杯NT＄185。

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關鍵字：

星巴克, Starbucks, 萬聖節, 黑貓, 南瓜, 幽靈, 南瓜飲品
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