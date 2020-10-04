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網路超好評「積雪草小金瓶」兩罐才599元　瞬效修護效果超神

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記者李薇／台北報導

積雪草是近年非常火紅的成分，它也有老虎草的名字，因為據說老虎受傷的時候，就會上山找這種草藥，透過摩擦讓汁液附著在身上，達到舒緩的作用；後來被廣泛應用在化妝品之中，除了能夠舒緩肌膚不適，也可以達到修護的效果。

▲積雪草,自然美,煥活晶露,保養,Her和她。（圖／pakutaso）

▲自然美推出積雪草煥活超導晶露，30ml*2，原價1960元、特價599元，點我購買

自然美旗下的頂級系列，就是採用積雪草的成分，推出晶露、精華液、乳霜等保養品，而其中最受到網友喜愛的就是煥活超導晶露，細緻的精華型化妝水質地，一抹就可以幫助後續保養成分吸收，長效保濕鎖水。

▲積雪草,自然美,煥活晶露,保養,Her和她。（圖／pakutaso）

▲肌膚面臨老化問題也可以解決。（圖／pakutaso）

裡面除了有積雪草萃取成分之外，還添加了H.A.透明質酸、神經醯胺跟蘆薈萃取液等成分，不只是帶給肌膚安撫的效果，還可以注入保濕成分，重現澎潤透亮的肌膚狀態，重現年輕活力，抵禦老化威脅。

▲積雪草,自然美,煥活晶露,保養,Her和她。（圖／pakutaso）

▲輕輕一抹就立刻吸收進肌底。（圖／pakutaso）

很多資深粉絲用過之後，也大讚這系列使用起來很有感，立刻就可以補充肌膚滿滿的水分，「一整晚用完，隔天肌膚上妝好服貼」、「肌膚摸起來很咕溜，喜歡那種潤澤感」、「真的是神奇小金瓶，我不能沒有它」。

▲積雪草,自然美,煥活晶露,保養,Her和她。（圖／pakutaso）

▲自然美推出積雪草煥活超導晶露，30ml*2，原價1960元、特價599元，點我購買

「Her和她」推出積雪草煥活超導晶露，30mlX2，原價1960元、特價599元，相當於下殺3折優惠，買起來超級划算，簡直比起週年慶還要殺，加入Her會員可以領購物金，滿額還可以享有免運優惠，這麼超值怎麼可以不下單。

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關鍵字：

積雪草, 自然美, 煥活晶露, 保養, Her和她, Her
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