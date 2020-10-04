網路超好評「積雪草小金瓶」兩罐才599元　瞬效修護效果超神

記者李薇／台北報導

積雪草是近年非常火紅的成分，它也有老虎草的名字，因為據說老虎受傷的時候，就會上山找這種草藥，透過摩擦讓汁液附著在身上，達到舒緩的作用；後來被廣泛應用在化妝品之中，除了能夠舒緩肌膚不適，也可以達到修護的效果。

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自然美旗下的頂級系列，就是採用積雪草的成分，推出晶露、精華液、乳霜等保養品，而其中最受到網友喜愛的就是煥活超導晶露，細緻的精華型化妝水質地，一抹就可以幫助後續保養成分吸收，長效保濕鎖水。

▲肌膚面臨老化問題也可以解決。（圖／pakutaso）



裡面除了有積雪草萃取成分之外，還添加了H.A.透明質酸、神經醯胺跟蘆薈萃取液等成分，不只是帶給肌膚安撫的效果，還可以注入保濕成分，重現澎潤透亮的肌膚狀態，重現年輕活力，抵禦老化威脅。

▲輕輕一抹就立刻吸收進肌底。（圖／pakutaso）



很多資深粉絲用過之後，也大讚這系列使用起來很有感，立刻就可以補充肌膚滿滿的水分，「一整晚用完，隔天肌膚上妝好服貼」、「肌膚摸起來很咕溜，喜歡那種潤澤感」、「真的是神奇小金瓶，我不能沒有它」。

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