innisfree超夯「綠茶籽精華」一瓶只要544元！網狂讚大呼：已用光9瓶

記者李薇／台北報導

提到韓系美妝品牌innisfree，很多人馬上就會聯想到綠茶籽保濕精華，一抹立刻吸收、帶給肌膚的滋潤感，加上親民的價格，令人一用愛上，持續使用，沒動過想更換的念頭。

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網路上爬文看評價，是尋找保養蜜糖的重要方法，講起innisfree的綠茶籽保濕精華，大多數網友都讚賞「真的很好用，我也是愛用者」、「用n罐了、好用又香」、「上妝前必擦的保養品！超保濕」、「我應該第8到9罐了」、「這個好用～我現在整組都用這系列的」。

▲清爽的質地受到大家歡迎。（圖／innisfreeofficial IG）



innisfree的綠茶籽保濕精華含有綠茶萃取成分兒茶素，可以幫助肌膚抵抗老化，重現年輕健康的膚況，搭配綠茶籽油封存保濕成分，讓有效成分一整晚作用於肌膚，達到呵護、潤澤的效果。

▲很多人都是一瓶一瓶接著用光。（圖／innisfreeofficial IG）



不僅可以當作精華液使用，也可以做為前導精華，在化妝水之前使用，幫助後續成分更加快速吸收進肌膚底層，做到完美的補水潤澤，肌膚水亮不間斷，打造水嫩、晶瑩透亮的狀態。

▲innisfree綠茶籽保濕精華，80mlX2、原價1,960元、特價1,088元。點我購買。



「Her和她」推出innisfree的綠茶籽保濕精華，80ml兩入，原價1840元、特價1088元，等於544元就可以買到一瓶，約59折，加入會員還可以領取購物金、滿額享免運，時序入秋冬，保濕精華很重要，趕緊囤貨。