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「平價版海洋拉娜」殺到518元！理膚寶水B5全身能用　囤10條不為過

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記者李薇／台北報導

如果要推薦一款隨身攜帶的萬用霜的話，理膚寶水的B5全面修復霜絕對是不二之選，不但從臉到身都可以擦，而且無論男女、不分年紀，連嬰兒屁屁疹都可以拯救，成分單純卻相當強大，有人甚至分享，一用就是超過10條的大量數字，「萬用膏」、「平價版海洋拉娜」的稱號，果然不是浪得虛名，到底有哪些用法可以使用，編輯一次幫你整理。

▲Her理膚寶水B5。（圖／Her）

▲理膚寶水推出B5全面修復霜100ml，原價850元、特價518元，點我購買。

1.取代一般乳霜

最基礎的用法，就是把B5全面修復霜當作一般乳霜使用，在精華液之後，薄薄地塗抹在全臉，幫助封存所有的營養成分。

2.妊娠紋淡化修護

有網友分享，從懷孕開始就會在孕肚上塗抹B5全面修復霜，當作身體乳液使用，結果一條妊娠紋都沒出現，可以做到乾燥肌膚修護，同時淡化細紋的效果。

▲理膚寶水,B5全面修復霜,保養,修復霜,Her和她。（圖／pakutaso）

▲連身體都可以隨時隨地補擦。（圖／pakutaso）

3.紅屁屁舒緩潤澤

寶寶常常都會有尿布疹的問題，紅屁屁的狀況讓家長看到相當擔心，很多媽媽分享，使用理膚寶水B5全面修復霜擦寶寶的屁股，舒緩尿布疹，隨時帶在身上也很方便。

▲理膚寶水,B5全面修復霜,保養,修復霜,Her和她。（圖／pakutaso）

▲臉部肌膚也可以用它好好護理。（圖／pakutaso）

4.SPA養護肌膚

「保養好像有點不夠力」、「肌膚總覺得還是有點乾」，這樣的狀況出現在很多人的日常，這時候可以先用化妝水在臉部肌膚擦拭一遍，接著使用B5全面修復霜厚敷在乾燥的地方，大約半小時之後再擦掉，就像是到SPA館做臉部肌膚保養一樣，滋潤又透亮。

5.蚊子咬、小擦傷的萬用膏

因為B5全面修復裡面含有維生素原B5、積雪草苷、微量元素、雪亞脂等成分，因此可以達到修護肌膚的效果，很多人更是直接把它拿來擦傷口、破皮，簡單護理。

▲Her理膚寶水B5。（圖／Her）

▲理膚寶水推出B5全面修復霜100ml，原價850元、特價518元，點我購買。

「Her和她」推出理膚寶水的B5全面修復霜100ml，原價850元、特價518元，超便宜的價格，全身都可以擦，還不快多買幾條囤貨，沒有特價可就扼腕了。

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關鍵字：

理膚寶水, B5全面修復霜, 保養, 修復霜, Her和她, Her
fashion.net

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