fb ig video ETtoday search mobile

薇姿M89超狂價788元！「穩定膚況神器」網友推爆　用完N罐無限回購

>

記者李薇／台北報導

秋季到來，面臨忽冷忽熱的天氣，肌膚也會跟著混亂，導致出現泛紅、脫皮或是長痘的狀況，這時保養越簡單、自然越有效，《美妝公社》流傳著一罐「穩定膚況神器」，小資女都可以負擔得起，重點是用完肌膚水嫩透亮，就像是做完SPA一樣完美。

▲Her和她 薇姿M89。（圖／Her） 

▲薇姿M89火山能量微精華，50ml、原價1480元、特價788元，點我購買。

這罐「穩定膚況神器」，就是薇姿推出的M89火山能量微精華，富含15種天然礦物質以及微量元素，對於肌膚可以補充流失的營養，89%的火山礦物溫泉水，能夠迅速為肌膚補充流失水分，還有親膚高效玻尿酸，可以讓肌膚呈現水嫩潤澤的狀態。

 ▲薇姿,M89,精華,保養,HER和她。（圖／vichy_fr IG）

▲輕盈的質地受到很多人歡迎。（圖／vichy_fr IG）

M89火山能量微精華在網路上評價一面倒地叫好，骨灰級鐵粉也不少，許多網友都大推「用了之後感覺真的很不錯」、「M89超好用，用好幾瓶去了」、「M89有讓我皮膚較穩定，有打算再回購」、「M89我覺得好用耶，擦起來很清爽而且不會長怪東西」。

「Her和她」推出薇姿M89火山能量微精華，50ml、原價1480元、特價788元，相當於53折優惠，不到千元就可以入手，真的是非常划算，薇姿M89火山能量微精華很適合換季，還沒用過，現在開始準沒錯。

▲Her和她 薇姿M89。（圖／Her） 

▲薇姿M89火山能量微精華，50ml、原價1480元、特價788元，點我購買。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

薇姿, VICHY, M89, 精華, M89火山能量微精華, Her和她, Her
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

金曲．紅毯／個人意見批：9M88變成金魚、利得彙像廟上的浮雕

金曲．紅毯／個人意見批：9M88變成金魚、利得彙像廟上的浮雕

網狂點頭「最難伺候戀人」星座Top 3 ！處女愛挑刺、獅子嚴重王子病

網狂點頭「最難伺候戀人」星座Top 3 ！處女愛挑刺、獅子嚴重王子病

外國理財專家曝戒掉人生「8個東西」，把錢留住一點都不難

外國理財專家曝戒掉人生「8個東西」，把錢留住一點都不難

用幽默感插畫接住生活負能量　「討厭的人」保持社交距離都嫌近 你以為的單身女孩跟你想得不一樣！喜歡才是追，不喜歡叫騷擾 國家級榮譽加持！東森自然美獲「玉山獎」傑出企業、最佳產品獎　 周興哲用「星期天穿搭」休閒走紅毯　阿爆紅西裝太帥、夏于喬開衩藏心機 「平價版海洋拉娜」殺到518元！理膚寶水B5全身能用　囤10條不為過 朴寶劍、朴素丹上演「浪漫鋼琴之吻」　網讚：這什麼神仙愛情 安格斯12星座一周運勢10/5-10/11　金星移位加持，處女桃花朵朵開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面