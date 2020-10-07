薇姿M89超狂價788元！「穩定膚況神器」網友推爆　用完N罐無限回購

記者李薇／台北報導

秋季到來，面臨忽冷忽熱的天氣，肌膚也會跟著混亂，導致出現泛紅、脫皮或是長痘的狀況，這時保養越簡單、自然越有效，《美妝公社》流傳著一罐「穩定膚況神器」，小資女都可以負擔得起，重點是用完肌膚水嫩透亮，就像是做完SPA一樣完美。

▲薇姿M89火山能量微精華，50ml、原價1480元、特價788元，點我購買。



這罐「穩定膚況神器」，就是薇姿推出的M89火山能量微精華，富含15種天然礦物質以及微量元素，對於肌膚可以補充流失的營養，89%的火山礦物溫泉水，能夠迅速為肌膚補充流失水分，還有親膚高效玻尿酸，可以讓肌膚呈現水嫩潤澤的狀態。

▲輕盈的質地受到很多人歡迎。（圖／vichy_fr IG）



M89火山能量微精華在網路上評價一面倒地叫好，骨灰級鐵粉也不少，許多網友都大推「用了之後感覺真的很不錯」、「M89超好用，用好幾瓶去了」、「M89有讓我皮膚較穩定，有打算再回購」、「M89我覺得好用耶，擦起來很清爽而且不會長怪東西」。

「Her和她」推出薇姿M89火山能量微精華，50ml、原價1480元、特價788元，相當於53折優惠，不到千元就可以入手，真的是非常划算，薇姿M89火山能量微精華很適合換季，還沒用過，現在開始準沒錯。

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