包・開箱／舞王Rain示範「賈姬包」男生背也超好看！迷你Size萌翻少女心

▲近看GUCCI「賈姬包」經典老花、迷你糖果粉色款式。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／專題報導

GUCCI賈姬包近期經常出現在各大版面上，想必時尚迷們對它並不陌生，一開始是由IU強力帶貨經典老花賈姬包，不久後國際巨星影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）也提著黑色皮革款式現身，最近則可以看到韓國男星Rain也為賈姬包拍攝了一組復古大片，展現了跨越東、西方，也跨越性別的時尚感，今天《ET FASHION》要來開箱近賞的正是這款老花賈姬包，以及最新推出萌翻少女心的迷你Size同款！

▲凱特布蘭琪、Rain示範黑色皮革款式GUCCI賈姬包。（圖／翻攝自IG@gucci）



以半月形狀為設計主軸的「賈姬包」最早於1961年問世，由於當時的美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jackie Kennedy）經常被拍到挽著這款包包，「賈姬包」才因此而得名。在被多次改版變身後，今年秋冬經由現任創意總監Alessandro Michele獨到超前的眼光，重塑傳統輪廓，注入現代大膽風格並增加全新尺寸，創造出了最新的「Jackie 1961」系列。

近日以來從IU開始，接著日常時尚指標Joy還有女星曾之喬也接連示範，這款賈姬包不只是女孩們的夢幻逸品，同時也是適合男生的一款精品手袋，看完舞王Rain的詮釋，歌手Harry Styles、甚至是《航海王》中的主角魯夫都紛紛背上了。

▲曾之喬手中拎著GUCCI小型老花賈姬包，Joy懷裡的是丁香紫色的迷你款賈姬包。（圖／翻攝自曾之喬IG、Joy IG）



▲在時尚圈佔有一席之地的Harry Style以及漫畫人物魯夫也背上了GUCCI賈姬包。（圖／翻攝自IG@gucci）



「Jackie 1961」系列共推出中型、小型和迷你三種尺寸，其中迷你尺寸賈姬包還是首見！除了經典的老花款式上綴以Web織帶條紋的GG Supreme帆布，同時提供了奶白色、淡藍色、嫩粉色、丁香紫色⋯⋯等豐富的糖果色系選擇，透過新尺寸與多彩款式的新增，令人抵擋不住滿溢的少女心。

▲《ET FASHION》今日開箱老花帆布款式小型賈姬包。（圖／翻攝自IG@gucci、記者王則絲攝）



賈姬包的多種選擇中，老花帆布最為經典，可在上頭看見品牌所有的經典元素，一目瞭然，深棕色的皮革拼接與之搭配，帶出一股復古韻味，且在價格方面會比全皮革款式稍便宜一些，更容易入手。而開箱影片中示範的少女粉色皮革賈姬包，則是今年新增的迷你Size，僅巴掌大小的尺寸其實是能夠放入手機的，雖然不能再奢求魔術般的容量，但是可愛就已勝過一切！

▲小型賈姬包內部容量充足，日常使用綽綽有餘。（圖／記者王則絲攝）



新款的Jackie 1961賈姬包系列，皆附有可拆式的增長肩帶，讓使用者可以隨時變化「腋下包」與「肩背包」的背法，比起以往更加靈活多變。

▲小型老花Jackie 1961，NT＄58,700、迷你尺寸Jackie 1961，NT＄58,800。（圖／品牌提供）

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