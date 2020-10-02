泡泡眼有救了！網紅皮膚科醫師曝「眼睛浮腫」5原因＋改善方法

▲想避免眼睛浮腫狀況發生，先搞懂可能成因。（圖／翻攝IG@hongsuzu）

記者張毓容／台北報導

相信不少女生都有一覺起來眼睛腫得跟金魚眼一樣的經驗，不僅雙眼皮腫到變單眼皮，眼皮更泡到化妝都沒救，到底是什麼原因會導致眼睛浮腫？該怎麼做才能快速改善？常在youtuber上傳影片分享專業保養知識的美國知名皮膚科醫師Dr. Dray就曾針對「眼睛浮腫」分享5大成因和改善方法。

▲吃太鹹或水喝太少等生活飲食習慣都會導致眼睛發生浮腫情況。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

Dr. Dray說明，眼周肌膚比臉部其他部位的肌膚都更薄、更脆弱，隨著年齡增長，膠原蛋白的流失會使眼周肌膚越來越薄，且眼周肌肉和脂肪也會變得鬆弛，形成眼袋，若有多餘水分積聚就會形成水腫。而除了遺傳因素之外，還有以下5大生活習慣會造成眼部浮腫狀況發生。

1.人體70%都是水，當水喝得太少，身體機制會想辦法把水份留住，以維持人體生理機能運作，造成水分滯留，就容易引起眼睛浮腫。

2.晚餐吃得太鹹、宿醉、喝太多咖啡等飲食原因，也都會造成隔天眼周容易浮腫。

3.因季節轉換過敏，眼睛周圍也容易發生浮腫情況。

4.睡眠不足會使人頻繁打呵欠，而打呵欠會使眼睛濕潤，水分就會容易聚集在眼周形成浮腫。另外，睡眠不足時也會造成身體脫水，身體為了留住水分而使液體滯留，多餘的水分聚集於眼周就會形成眼睛浮腫。

5.乾燥的氣候也會引起眼周浮腫。

▲含有咖啡因的眼膜可有效幫助改善水腫。（圖／翻攝IG@hongsuzu）



想改善眼部浮腫問題，可以從以下3點做起。

1.盡量維持規律的生活作息，確保睡眠充足，而睡覺時盡量以仰睡為佳，且頭部高度要比身體略高，暢通頭部、頸部的血液循環，讓液體可以順暢地回流到心臟。

2.黃瓜片、冰過的綠茶包都有幫助眼睛水腫消退的效果。

3.常有浮腫狀況的人，可以放一支金屬湯匙常備在冰箱裡，早上拿出來按摩眼周，利用冰涼感促使血管收縮，幫助疏通眼周的積液。此外，Dr. Dray也很推薦使用含有咖啡因的眼膜，能有效改善水腫狀況，還可以存放在冰箱裡，使用起來更舒適。

但要注意的是，由季節性過敏引起的浮腫，需要遵循醫師指示服用抗過敏藥物才能有所改善。

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