巴黎時裝周／超驚喜！Jisoo在家連線現身　穿T恤當DIOR大秀導覽員

▲Dior品牌大使 Jisoo 化身導覽「解說員」在IG上帶領大家觀看 DIOR 2021 春夏時裝大秀。（圖 / 品牌提供、翻攝IG @Dior，以下同）

記者王蓁蓁 / 台北報導

2021春夏巴黎時裝周，DIOR大秀於台灣時間9月29日晚間，在巴黎協和廣場舉辦，透過反思疫情、社會時勢下的生活與時尚，以沉穩的淺霧藍、磚紅和淡橙色注入經典的印花洋裝、褲裝與雪紡，同時解構1957 年秋冬高級訂製服系列中，帶有日本和服感的Bar Jacket，讓衣著能更加自由的展現女性身形線條、與魅力 ;礙於疫情，嘉賓們無法聚集看秀，DIOR又再突破，找來韓國女星Jisoo 化身「解說員」以從未有過的方式，在IG上帶領大家觀看時裝大秀。

▲以沉穩的淺霧藍、磚紅和淡橙色注入系列，重新解構1957年秋冬高級訂製服系列中，帶有日本服裝輪廓的Bar Jacket。

▲DIOR美妝的品牌大使 Jisoo ，化身2021春夏服裝大秀導覽「解說員」。

DIOR 2021春夏大秀除了現場看秀的嘉賓，更跨海邀請了遠在日本的木村心美、以及在韓國的女團Blackpink成員Jisoo「 Watch Form Home」，也就是在家中透過直播看秀，成為另類的「WFH」，有人間DIOR之稱的Jisoo，更驚喜的在DIOR IG現時動態上，領著全球網友一起看秀，讓大家更身歷其境，Jisoo開場便展示了她的看秀穿搭，甚至在大秀開始之前，還教觀眾幾句簡單的韓文，看秀過程中Jisoo也透露了此次她最喜歡系列中的「skirt suit」。

▲Dior 跨海邀請人在日本的木村心美（上圖）、以及人在韓國的女團Blackpink成員Jisoo在家觀秀。

▲Jisoo透露此次她最喜歡系列中的「skirt suit」。

穿梭系列的佩斯利花紋、花卉圖紋方巾點綴蕾絲花邊 ; 解構至1957 年秋冬高級訂製服系列，擁有日本設計輪廓的Bar Jacket，其中的腰帶細節，除了完美襯女性的體態線條、也讓穿搭者可以自由調配，經常將女權議題融入設計的女裝創意總監Maria Grazia Chiuri，渴望藉由服裝體現女性魅力與自我、力量是密不可分的，她也再度重新解構演繹男性襯衫，優雅剪裁的上衣、以及浪漫印象洋裝，也成為此季的亮點之一。

▲佩斯利花紋、與花卉圖紋方巾點綴蕾絲花邊 ; 有日本設計輪廓的Bar Jacket ; 重新解構演繹男性襯衫的上衣、洋裝，皆為為此季的亮點。

貫穿本季的淺霧藍、磚紅和淡橙的低飽和色系，為後疫情世代注入一股安穩力量，線條流暢的織品與手工串珠刺繡的真絲雪紡長洋裝，隨著模特兒的腳步悠然輕盈的擺動。

▲貫穿系列的淺霧藍、磚紅和淡橙的低飽和色系，為後疫情世代注入一股安穩力量。

秀場上另一個焦點，是 Maria Grazia Chiuri再度攜手藝術家合作，找來義大利當代前衛實驗藝術家Lucia Marcucci，以視覺詩為主軸，將哥德式天主教教堂中的藝術玻璃概念放上燈箱，結合喬托（Giotto）、法蘭契斯卡（Piero della Francesca）、拉圖爾（Georges de La Tour）與莫內的圖像和文字交錯拼貼，彷彿雜誌內頁的圖像拼貼，更成為了2021春夏系列重要的靈感來源。

▲義大利當代前衛實驗藝術家Lucia Marcucci，彷彿雜誌內頁的圖像拼貼，將哥德式天主教教堂中的藝術玻璃概念放上燈箱。



在IG story的最後Jisoo也以Poetic（詩意的）、Poem-like（像詩一般的）作為總結，呼應此次大秀的主軸。