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卸除眼妝「手法」藏祕密　太用力、方向不對都不行

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▲▼卸除眼妝藏祕密。（圖／翻攝自laneige_kr）

▲卸除眼妝要小心，心急小心老得快。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美麗的眼妝能讓眼睛變得深邃有神，但如何卸除也是一大學問，要知道若是方法不對，不僅容易產生細紋，甚至是黑色素沉澱，導致膚色不均，以下三個重點跟著做，眼妝就能卸得乾乾淨淨！

1.使用眼唇卸妝液

卸除彩妝最重要的就是要分區，許多女生習慣整張臉一瓶卸妝油到底，這個方式雖能卸除眼妝，但容易卸不乾淨。建議使用化妝棉沾取眼唇卸妝液，在眼部輕按5秒，使眼影、睫毛膏、眼線等彩妝溶解，這樣卸得最乾淨。

2.順著肌膚紋理擦拭

卸眼妝切忌大力拉扯，卸除習慣不好則容易生成皺紋，正確方式是順著眼皮的紋理，由眼頭往眼尾方向擦拭，卸除下眼影、睫毛時將雙眼向上望，記得手法一定要輕柔，寧可擦拭多次也不求用力而一次到位。

3.棉花棒清除細小殘妝

眼妝卸除後，仍會有眼線或是眼影殘妝遺留在睫毛或是眼皮皺褶中，這是建議以棉花棒沾取卸妝液，以與眼睛垂直方向仔細擦拭，避免眼妝殘留肌膚，造成日後眼下暗沉、傷害肌膚等問題。

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想要卸除睫毛膏，除了善用眼唇卸妝液外，也能使用睫毛膏卸除液，類睫毛膏設計，內含油含量比眼唇卸妝液高，可以快速有效地卸除防水睫毛膏，密集鋸齒狀齒痕的刷頭設計，能完整清潔到每一根睫毛，也可做為改妝使用，不弄髒手的快速強效卸妝產品。

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關鍵字：

卸妝, 眼妝, 清潔
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