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Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團

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▲Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團 。（圖／翻攝instagram）

▲Blackpink第一張正規專輯《The Album》全新概念照釋出。（圖 / 翻攝 FB Blackpink）


記者王蓁蓁 / 綜合報導

萬眾矚目！就在前幾天Blackpink 釋出了回歸全新概念照，早已擁有多首爆火單曲的Blackpink 終於要在10月2日推出第一張正規專輯《The Album》，主打歌為《Lovesick Girls》，成員們的預告短片釋出後，粉絲們紛紛暴風分享、留言，表現超高的期待，沒想到Lisa的畫報竟引起粉絲們熱烈討論「太像男團成員」、「撞臉防彈的智旻」。

她們的前一首單曲《How You Like That》，在24小時內達到8千萬觀看次數，超越了防彈少年團的7460萬，拿下金氏世界紀錄，並在1個禮拜內成功突破2億點閱，果然只有Blackpink能超越Blackpink，主打新歌《Lovesick Girls》不知道又會突破什麼紀錄，令粉絲們都超級期待，在歌曲正式出來之前，我們先看個畫報過過癮吧！

▲ Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團 。（圖／翻攝instagram）

▲除了主打新歌《Lovesick Girls》，最近Blackpink也釋出了專輯《The Album》完整歌單。

一暗一明的方式每位成員各釋出兩張不同風格的畫報，第一發便是Blackpink門面擔當的Jisoo，招牌的黑長髮搭紅唇惹火又搶眼。

▲Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團 。（圖／翻攝instagram）

▲Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團 。（圖／翻攝instagram）

Jennie則是剪了瀏海造型，搭配貓一般的煙燻眼妝，再加上不可少的配件飾品，完全被她的魅力深深吸引住眼球。

▲Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團 。（圖／翻攝instagram）

▲Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團 。（圖／翻攝instagram）

在MV中總是展現不一樣中性魅力的Lisa這次短髮依舊，除了逆天顏值之外，引發熱議的是她將頭髮綁起的模樣，讓網友們直呼：「完全就是男團成員！」甚至有網友直接點名根本就是「防彈少年團的朴智旻」，但兩人標誌性的性感厚唇、灰藍變色片，與同樣的精緻臉蛋，即便撞臉也要是高顏值才撞得起呢。

▲Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團 。（圖／翻攝instagram）

▲Lisa撞臉防彈少年團朴智旻。（圖右 / 翻攝Twitter）

Lisa另外一個造型則是以淺金漂染黑髮亮相，冷艷性感的模樣，也許在Jennie的淺金瀏海後，又會帶起另一股染髮趨勢。

▲Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團 。（圖／翻攝instagram）

Rose作為畫報釋出的壓軸，髮型繼續保持仙氣滿滿的淺灰紫色，影片最後將手放上嘴唇的模樣也讓粉絲們大喊「太性感」、「等不下去了」。

▲Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團 。（圖／翻攝instagram）

▲Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團 。（圖／翻攝instagram）

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關鍵字：

Blackpink, Lisa, 朴智旻, BTS, 防彈少年團
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