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日本女生都在做的4個抗老小習慣　超有用「777咀嚼法」還能助瘦身

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▲▼日本女生4個抗老習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲日本女生重視保養，連日常生活習慣都暗藏抗老保養秘訣。（圖／翻攝IG@aoihamada、@ichi__da）

編輯／Amanda

日本女生的美容意識很高，不僅重視化妝，更重視肌膚保養，為了維持年輕好肌膚，日本女生大多從20歲就開始抗老，除了使用抗老護膚品，還有4個日本女生都會養成日常生活習慣的延緩老化小秘訣，可以幫助改善細紋和鬆弛，全方位的做好抗老保養。

＃訓練唇周肌肉

看日劇時可以發現很多日本女生很喜歡發出「欸～（eee～）」的語氣詞，一方是語法語氣習慣問題；另一方面，這個發音的嘴形表情可以提拉上唇，會用到鼻子兩邊的肌肉，可減少法令紋產生。日本還有推出相關訓練嘴型的小道具，幫助唇部周圍肌肉做運動，以維持笑容年輕感。

▲▼日本女生4個抗老習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲在餐前30分鐘先吃些堅果可以幫助抗氧化又能增加飽腹感。（圖／翻攝IG@babebani）

＃餐前先吃綜合堅果

想保持年輕肌膚狀態，抗氧化是重要關鍵之一，在餐前30分鐘先吃一點堅果，可幫助抗氧化又能增加飽腹感，抗老、瘦身同時達到。但要記得選擇無調味，且最好混合多種堅果來吃，份量要適量，以免反而發胖。

＃777咀嚼法

長期使用單邊咀嚼食物，不僅會讓單側咀嚼肌較為發達，使臉部變得不對稱，看起來一邊大一邊小，還容易造成單側細紋增多、變明顯，看起來更顯老。從日本模特兒界開始流行的「777咀嚼法」，指的就是吃飯時先用左邊嚼七下，右邊再嚼七下，接著再用比較不常咀嚼的一邊再多嚼七下，不僅可以平衡咀嚼，細嚼慢嚥也能幫助控制食慾、不容易發胖，一舉多得。

▲▼日本女生4個抗老習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲以泡沫洗臉避免摩擦是正確洗臉方式。（圖／翻攝IG@aoihamada）

＃以沫泡洗臉避免摩擦

造成肌膚老化、出問題的最大兇手，除了紫外線，再來就是摩擦了，尤其洗臉時，很多人為了想把臉「洗乾淨」，一不小就會用力搓揉肌膚，容易造成肌膚鬆弛、變得敏弱。正確的洗臉方式是將洗面乳起泡後，以按壓泡沫的感覺來洗臉，這樣不僅能溫和洗淨肌膚，也更容易清洗出鬆動的粉刺。

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關鍵字：

保養, 護膚, 日本, 日本女生, 秘訣, 生活習慣, 習慣, 抗老, 延緩老化, 777咀嚼法
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