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新光三越週年慶開跑人氣滿點　民眾7點就在排隊搶極光水

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▲新光三越,2020週年慶,週年慶。（圖／記者李薇攝）

▲新光三越週年慶開跑。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導

「百貨風向球」新光三越南西店週年慶今（10／1）開跑，一早大約7點30分就有人在排隊，3位女性朋友特地從五股前往，準備來搶雅詩蘭黛的特惠組，還有買蘭蔻的極光水，「因為朋友說很好用，想說有空就來買一下」。

▲新光三越,2020週年慶,週年慶。（圖／記者李薇攝）

▲現場滿滿人潮湧進店面。（圖／記者李薇攝）

新光三越過往週年慶都會在門口拉紅龍，按照需要的特惠組排隊入場，但這次卻沒有特別準備，只有在側門拉起排隊紅龍，因此讓民眾「霧煞煞」，有工作人員甚至表示，現場不需要排隊，大門開啟就可以衝進去，因此讓原本排隊的人龍又再次散開，到距離自己想買品牌最近的門口等待。

新光三越也表示，剛開店超過千人，以照以往經驗超過近10萬人次，今年整體表現都算不錯，尤其是化妝品，加大大容量、優惠價格，另外年輕人很多，生活型態的精品美妝都有雙位數的成長，光是在預購會的表現就很不錯，加上今年結合線上線下的購物，預計今年線上週年慶會有5倍成長。因為現在戴口罩，穿戴的配備像是珠寶與飾品，服裝設計師的品牌也有很強的力道，還有戶外運動品牌的表現可以預期。

新光三越今年滿千送百的額度降低，化妝品只要單筆買2000元送200元，全館單筆買3000元送300元，會員首7日買3C、家電單品買10000元送1000元，今年目標業績喊破21億，比去年同期成長1%。

除了滿千送百的活動，這次也有划算的產品必買，像是蘭蔻小黑瓶限時搶購組，原價6000元、特價2700元，資生堂百優分享組，原價6500元、特價4050元，資生堂紅妍勁辣組，原價9600、特價4050元，植村秀超明星無極限買一送一，原價3500元、特價1575元，幾乎都是買一送一或是買大送小的組合，超級划算又實用。

另外，今年3C、家電也很有看頭，包括最新的Apple Watch S6、dyson 9月全新上市的Digital Slim Extra無線吸塵器，還有上市一個月就全台熱銷超過3萬支的無線筋膜按摩槍，也是大勢看漲的商品，還有蒸、烤、烘三合一功能的蒸氣烘烤箱，也是主打；首7日只要加入會員，3C、家電消費滿10000元就送1000元，如果入手最新的Apple Watch S6約台幣1萬1664元，只要購入就直接現省零頭，相當划算。

今年南西新光三越週年慶也與寶可夢合作，推出獨家好禮以及集點滿額贈，只要持新光三越貴賓卡以及刷新光三越聯名卡，累積滿2000元就可以立刻擁有超可愛的皮卡丘毛毯、地墊、水瓶、浴巾或是摺傘等等。

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關鍵字：

新光三越, 2020週年慶, 週年慶
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