熱量攝取超標？快試試9款「瘦身水果」，消腫神助攻

▲部分水果隱藏肥胖陷阱，以下9款水果跟著吃不怕胖。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash，以下同）

編輯／Lily

連假熱量爆棚，為了別讓身材走樣，多吃蔬菜水果對身體好處多多，盤點9款瘦身水果，多吃不怕胖，反而更健康。

蘋果

蘋果能幫助腎臟、腸胃功能，進而排出體內廢物，多吃身體健康，還有消水腫功能。

檸檬

檸檬能分解脂肪，同時清除體內廢物和毒素，增強消化能力且調節體內酸鹼平衡，能幫助打造不易發胖的體質。

香蕉

香蕉含許多纖維，香蕉能增進飽足感，許多人把它當成減重食物，但因熱量不低，一根約等

於半碗飯熱量，適量食用才不會給身體帶來多餘負擔。

西瓜

西瓜內含鉀，能幫助消腫，且擁有豐富的粗纖維，幫助促進大腸蠕動，進而解決便秘困擾。

櫻桃

櫻桃熱量低且富含花青素，能有效抑制脂肪堆積，同時內含高鉀，能幫助消除水腫，對身體益處多多。

奇異果

奇異果中有豐富膳食纖維，它不僅能降低膽固醇，促進心臟健康，而且還能幫助消化，抑制便秘，加速體內廢物排出。

葡萄柚

葡萄柚屬於柑橘類，內涵豐富的纖維量，吃下容易給予身體飽足感，整體來說熱量很低，足以和西瓜媲美。

火龍果

火龍果含糖分較少、熱量低，對於瘦身是好選擇。富含豐富的膳食纖維，每100g火龍果中含膳食纖維1.9克。膳食纖維既能增加飽腹感，又能包裹腸胃中的食物，減少人體對脂肪的吸收。

藍莓

莓果類的藍莓可說是超級食物，富含多酚能夠保護心臟，更能抑制脂肪細胞形成，對於減重好處不少，建議運動、斷食都能補充，可以使瘦身效果更為顯著。

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