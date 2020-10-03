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《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

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編輯／Emily　圖／翻攝自bandai-fashion.jp、bearbrick.com

日本動畫《鬼滅之刃》人氣火爆，先前和Uniqlo、GU合作服飾系列，也和日本atmos推出聯名帆布鞋，而這次居然要進攻女性內衣市場了！日本BANDAI公司旗下的BANDAI FASHION COLLECTION就推出了以《鬼滅之刃》角色服裝花紋設計的女性內衣、家居服系列，可愛的款式穿上直接變身禰豆子。

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

《鬼滅之刃》的女性內衣、家居服系列以炭治郎、禰豆子、胡蝶忍三個角色為主，將角色們的服裝特色、元素融入設計之中。炭治郎款就是綠黑配色，底部再加上格子圖案；禰豆子款是甜美的粉紅色，花樣跟禰豆子穿的衣服一模一樣；胡蝶忍款使用夢幻紫色，上面滿是蝴蝶圖案。

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

這系列的品項有成套的內衣褲組、附隱形胸罩的細肩帶上衣、家居短褲、公主袖短上衣，以及髮帶和束口小包包，款式都少女感十足，穿上真的會想起鬼滅角色們，不管是女粉想要收藏，或是男粉想買來送女友都超適合，可以替日常生活增添小情趣。這系列官網預購日期到11月1日為止，明年二月才會開始發送。

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

▲內衣褲組售價6,160日圓（約台幣1,686元）。

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

▲細肩帶上衣售價5,940日圓（約台幣1,626元）。

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

▲家居短褲售價3,850日圓（約台幣1,054元）。

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

▲公主袖短上衣售價4,400日圓（約台幣1,204元）。

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

▲髮帶和束口小包包售價4,400日圓（約台幣1,204元）。

想要收藏更多《鬼滅之刃》周邊商品的話，他們最近也和日本玩具公司Medicom Toy合作，推出聯名BE@RBRICK熊型公仔，公仔包含100%和400%兩種尺寸，高度分別為70mm和280mm，兩種尺寸的公仔圖案不同，但都印滿《鬼滅之刃》漫畫插圖，看的同時就能回想起故事劇情，背面則寫上「滅」字，非常值得收藏。售價18,000日圓不含稅（約台幣4,928元），官網預訂日期到11月1日為止，明年三月中開始發送。

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

▲鬼滅之刃內衣。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp）

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關鍵字：

鬼滅之刃, 周邊, 內衣, 家居服
fashion.net

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