日本郵局X史努比第二彈　收納包、存錢筒超欠收藏，全系列500元有找

▲日本郵局與史努比推70週年第二彈聯名系列商品，大地配色入秋超應景．（圖／翻攝自jp.post官網，下同）

編輯／ChiNg

美國連載漫畫《花生漫畫》讓史努比成為人氣最高的一隻狗，粉絲們總是被查理布朗與史努比的搞笑互動萌翻，既調皮又可愛的作品深受好評，而作品也於今年邁向70週年，繼年初推出第一波週年紀念聯名系列後，今年十月日本郵局將延燒這場烈火再次與Snoopy史努比合作推出史努比聯名商品第二彈，把粉絲們的心燒得發癢。

＃史努比燈芯絨收納包

燈芯絨材質讓整個收納包質感爆棚，觸感柔順舒服，內部容量也相當大，無論充電器或是化妝品都能一一收入，且附有網袋可以放置眼鏡，真的非常實用。

▲寬135X高45X深95，定價為950日圓（約NT$261）。

＃史努比與查理燈芯絨手提袋

同為燈芯絨材質的手提袋，以最具代表性的查理與史努比為設計主軸，無論圖樣或是英文字母都以刺繡呈現，低調的配色也能享受高級尊榮。

▲寬210X高210X深100，定價為1540日圓（約NT$422）。

＃查理布朗存錢桶

查理的光頭造型讓存錢桶看起來好療癒，最可愛的是藍色帽子可以依自己的喜好任意移動它，放一個在辦公桌上消消壓力吧。

▲寬75X高133X深72，定價為1320日圓（約NT$362）。

＃史努比原子筆&便條紙

這個無論是上班族還是學生都非常實用，深藍色的筆身印有土黃色字體，給人復古的感覺，完全體現了史努比70週年的經典。

▲一組包含一支黑色原子筆及一本便條紙，定價為770日圓（約NT$221）。

＃史努比紙膠帶&貼紙

第二彈聯名也沒有辜負喜歡文青風格的粉絲，除了貼紙以外還有兩款不同花色的紙膠帶，同樣以藍色與黃色為配色，相當經典欠收藏。

▲一組包含紙膠帶兩入及透明貼紙兩，定價為680日圓（約NT$187）。

第二彈聯名系列將於日本全國5900家實體郵局以及網路商店同步開賣，無論配色或是材質都很有秋天的感覺，且印上大大的「Peanuts」字樣讓整體辨識度極高，一眼就認出來是可愛的史努比！

喜歡史努比的話，韓國文創品牌10X10也推出了「史努比以及朋友們馬克杯」全系列共六款，這次不只查理布朗，連露西、莎莉、奈勒斯，還有同樣人氣爆表的可愛糊塗塌客也來一起慶70週年啦！每款都各自擁有不同的代表色，咖啡、粉色、藍色、白色、橘色、紅色，粉絲們可以依自己喜愛的角色以及顏色挑選，最特別的是杯子內側都印有不同的一句話，就好像是他們在跟你說話一樣，真是又驚又喜。

▲韓國文創品牌10X10推史努比系列馬克杯，共六款顏色造型，定價為14,250韓元（約NT$352）。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲每款杯子都印有不同字句，真的非常可愛．

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