fb ig video ETtoday search mobile

韓國星巴克「兔子小包」惹人憐愛！買來裝AirPods超療癒

>

編輯／Emily　圖／翻攝自starbucks.co.kr、felissimo.co.jp、IG@seng2_v

星巴克經常配合季節推出限定商品，這次韓國的星巴克就配合秋季，推出讓人少女心噴發的「秋季動物系列」，將狐狸、松鼠、兔子與秋天的落葉、果實…元素結合，設計成馬克杯、隨行杯等商品，其中有一款毛絨絨的「兔子小包包」簡直萌翻，可愛造型立刻引起韓妞瘋搶。

韓國星巴克的「秋季動物系列」中，最吸睛的就是這款「兔子小包包」，做成兔子頭型加一雙長耳朵，臉上的呆萌五官惹人憐愛，翻到背面還有圓圓的兔尾巴，整顆毛絨絨的超好捏，拉鍊部分有星巴克美人魚LOGO和紅果實圖案裝飾，小包包尺寸拿來裝AirPods剛剛好，也很適合收納化妝品、零錢等小雜物。

▲韓國星巴克兔子小包。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲韓國星巴克兔子小包。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

除了這款小包包，星巴克的杯子一樣不能錯過，「秋季動物系列」中有一款「松鼠雙層玻璃杯」Q到不行，雙層玻璃的內層做成松鼠模樣，倒入飲料就能讓可愛的小松鼠清楚現形。

▲韓國星巴克兔子小包。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

另外還有做成野餐竹籃造型、搭配松鼠攪拌匙的馬克杯，以及手把做成狐狸尾巴造型的馬克杯，兩款都充滿濃濃秋日氣息。

▲韓國星巴克兔子小包。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

白色咖啡杯用紅邊點綴很有田園風，盤子上還有隻立體小兔子，會不會太可愛，另一款杯子則是做成圓圓月球造型，上面趴著兩隻月兔。想收藏這系列快點找代購啦！

▲韓國星巴克兔子小包。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

喜歡動物造型小物的話，日本雜貨品牌Felissimo有一款「兔子收納包」也讓人秒融化，收納包做成兔子造型，尾巴還加了圓圓毛球，共有四種款式，每一隻兔兔的花色、動作都不同，有四肢趴著的垂耳兔、呈現站姿的灰兔…，讓人無法只買一款，裡面容量也很夠用，當化妝包、鉛筆盒都很合適。這款售價2,310日圓（約台幣635元）。

▲韓國星巴克兔子小包。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲韓國星巴克兔子小包。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

►星巴克「黑貓」戴南瓜面具、扮吸血鬼比去年更Ｑ！萬聖節系列此時開搶

►星巴克不只咖啡好喝！爆米花、洋芋片超涮嘴　5款激推零食快囤貨

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

韓國, 星巴克, 秋季, 兔子, 小包包, 杯子
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

金曲．紅毯／個人意見批：9M88變成金魚、利得彙像廟上的浮雕

金曲．紅毯／個人意見批：9M88變成金魚、利得彙像廟上的浮雕

所謂的「我們」是複數！愛情最難的並不是在一起　而是在一起之後

所謂的「我們」是複數！愛情最難的並不是在一起　而是在一起之後

《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

金曲・時尚／蔡依林壓軸氣勢驚人「雙手破千萬」　今夜最貴竟是她 蔡康永「這是你的人生」超有感10金句：能使笨蛋變聰明的是學習 韓國星巴克「兔子小包」惹人憐愛！買來裝AirPods超療癒 金曲・紅毯／「5美」9m88奪第一！打敗徐若瑄、Ella　閃亮橘意外加分 網路超好評「積雪草小金瓶」兩罐才599元　瞬效修護效果超神 奧斯塔羅12星座一周運勢1005-1011　天蠍大破財、金牛行動力倒退 喝咖啡竟有效燃脂助減肥！5個必知關鍵：喝對時間才有用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面