韓國星巴克「兔子小包」惹人憐愛！買來裝AirPods超療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucks.co.kr、felissimo.co.jp、IG@seng2_v

星巴克經常配合季節推出限定商品，這次韓國的星巴克就配合秋季，推出讓人少女心噴發的「秋季動物系列」，將狐狸、松鼠、兔子與秋天的落葉、果實…元素結合，設計成馬克杯、隨行杯等商品，其中有一款毛絨絨的「兔子小包包」簡直萌翻，可愛造型立刻引起韓妞瘋搶。

在 Instagram 查看這則貼文 연하남우현amp; 레몬셩나무（@seng2_v）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 上午 2:30 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 이현영（@vastly_02）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 17 日 下午 9:54 張貼

韓國星巴克的「秋季動物系列」中，最吸睛的就是這款「兔子小包包」，做成兔子頭型加一雙長耳朵，臉上的呆萌五官惹人憐愛，翻到背面還有圓圓的兔尾巴，整顆毛絨絨的超好捏，拉鍊部分有星巴克美人魚LOGO和紅果實圖案裝飾，小包包尺寸拿來裝AirPods剛剛好，也很適合收納化妝品、零錢等小雜物。

在 Instagram 查看這則貼文 깐두루（@kkanduru）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 11 日 上午 7:31 張貼

除了這款小包包，星巴克的杯子一樣不能錯過，「秋季動物系列」中有一款「松鼠雙層玻璃杯」Q到不行，雙層玻璃的內層做成松鼠模樣，倒入飲料就能讓可愛的小松鼠清楚現形。

在 Instagram 查看這則貼文 （@peach_blossom80）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 8 日 下午 6:08 張貼

另外還有做成野餐竹籃造型、搭配松鼠攪拌匙的馬克杯，以及手把做成狐狸尾巴造型的馬克杯，兩款都充滿濃濃秋日氣息。

白色咖啡杯用紅邊點綴很有田園風，盤子上還有隻立體小兔子，會不會太可愛，另一款杯子則是做成圓圓月球造型，上面趴著兩隻月兔。想收藏這系列快點找代購啦！

喜歡動物造型小物的話，日本雜貨品牌Felissimo有一款「兔子收納包」也讓人秒融化，收納包做成兔子造型，尾巴還加了圓圓毛球，共有四種款式，每一隻兔兔的花色、動作都不同，有四肢趴著的垂耳兔、呈現站姿的灰兔…，讓人無法只買一款，裡面容量也很夠用，當化妝包、鉛筆盒都很合適。這款售價2,310日圓（約台幣635元）。

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