整個廁所都是我的伸展台！「尿尿小童扭蛋」神還原鐵達尼號

▲日本扭蛋公司推尿尿小童系列，搞怪可愛的模樣告訴大家上廁所也可以很自由。（圖／翻攝自tama-kyu.com，下同）

編輯／ChiNg

日前於高雄駁二藝術特區展出的「尿尿小童水龍頭」在網路上引起話題性，也使遊客們紛紛前往打卡拍照，甚至發文直呼「好有趣！」。而日本玩具公司TAMA-KYU近期也推出以尿尿小童為主題的扭蛋「SHOW BEN」，不僅是主題有趣，全系列五款各自擁有不同姿勢及名稱，真的是既搞怪又可愛，直戳笑點幽默感爆表。

＃鐵達尼號式

還記得電影「鐵達尼號」裡Jack和Rose的「You jump,I jump」嗎？這次就由尿尿小童來扮演劇情還原吧。

＃橋式

這款看了只讓人佩服尿尿小童的腰力真好，完全不符合地心引力，但還是好可愛。

＃火箭式

究竟要多強的水柱才能將一個人抬起來，尿尿小童也太會尿了吧，看來是憋很久。

＃仁王式

這不是日本角色扮演遊戲的「仁王」？這麼霸氣又帥氣的姿勢大概只有尿尿小童學得來。

＃鯱式

這款除了讚嘆小童很會尿以外，小童的臂力更是驚人，真的極似日本傳說中帶來降雨的鯱。

這組真的是今年必收款，扭蛋全系列共五款，定價為300日圓／個（約NT$83），想收藏路過扭蛋機就別錯過了。

日本另一個玩具品牌MEDICOM TOY便是從人氣卡通「湯姆貓與傑利鼠」下手，一向水火不容的湯姆貓和傑利鼠怎麼突然和好了？仔細一看才發現原來只是皮笑肉不笑啊，兩個人都露出奸詐狡猾的表情似乎在盤算著什麼，這組鬼靈精怪的組合簡直是童年裡的活寶。

＃單隻模型

▲高分別約5.5cm以及7.2cm，定價為1,200日圓（約NT$329）預計於2021年4月販售。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp，下同）

＃組合式

▲湯姆貓高約7cm，傑利鼠高約2cm，定價為1,800日圓。（約NT$494）

這是小編認為最生動的一款，各懷鬼胎的笑容看起來完全不懷好意，果然身後都藏有武器。

▲湯姆貓高約6cm，傑利鼠高約2cm，定價為1,800日圓。（約NT$494）



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