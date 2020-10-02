你以為的單身女孩跟你想得不一樣！喜歡才是追，不喜歡叫騷擾

編輯／ChiNg 圖／翻攝自大陸知乎「不頹廢青年」

人家說「女人心，海底針」永遠讓人猜不透，你不必試著去理解，因為有時候可能連她自己也解釋不來。有時候觀察一個女生，你得把鏡頭拉遠，便會發現其實你曲解了她的意思，大陸網路作家「不頹廢青年」的「你眼中的單身女孩VS實際上的單身女孩」系列插圖，每個主題以兩張圖作為對比，完全展現出女生最真情流露的一面。

＃好想談戀愛

喜歡的才叫追，不喜歡的叫騷擾，不是沒人追，只是你不是我要的．

＃這個月要吃土了

這就是月光族的由來，明明只買一點點啊，真奇怪．

＃真的沒衣服穿了

女人的衣櫃永遠少一件衣服，每次打開衣櫃都覺得是時候補貨了．

＃我要減肥

到底是一直在減肥，還是從來沒開始過？

＃我好胖

這種人就像是說自己沒讀書的學霸，已經第一名了卻說自已好爛．

＃考好爛

沒有比較沒有傷害，人家只是相對爛，而你是絕對爛......

＃平日假日不一樣

平常是辦公室小清新，週末當然偶爾要來點不一樣的口味．

＃在一起前後

騙到手之後別說自拍套濾鏡了，索性連妝都不畫了，真性情最可愛．

＃真的沒事？

廣大男性們應該早就習慣「女生說沒事就是有事」了吧～如果有一天她真的說「有事」，那可能也差不多完蛋了．

＃彩蛋

難怪人家說模糊的最美，朦朧美就連阿伯也適用耶．呼籲大家沒戴眼鏡千萬別在路上亂認人，以免鬧笑話．

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