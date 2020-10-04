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「龍貓睡袋」伴你一夜好眠！貓巴士也神還原　蓋上重溫電影畫面

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編輯／Emily　圖／翻攝自donguri-sora.com、item.rakuten.co.jp、ensky.co.jp

宮崎駿的動畫電影是很多人的童年回憶，其中經典的《龍貓》過了多年人氣依舊不減，裡面龍貓圓圓胖胖的造型更是擄獲大家的心。販售吉卜力工作室周邊的「橡子共和國」就有一款「龍貓睡袋」可愛登場，隨著天氣漸漸變涼，裹進龍貓造型被子裡保暖又療癒。

▲龍貓睡袋。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

▲龍貓睡袋。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

《龍貓》電影中，小梅躺在巨大龍貓肚子上睡覺的畫面令人印象深刻，這款「龍貓睡袋」就做成巨大龍貓造型，讓人滿足睡在龍貓肚子上的願望。龍貓頭部可以塞枕頭，把肚子中間的拉鍊拉開，人就能鑽進睡袋裡，睡在裡面就像躺在龍貓肚子上一樣溫暖，絕對能一夜好眠。可惜睡袋的尺寸是122cm×140cm，只適合給兒童或寵物使用。

▲龍貓睡袋。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

▲龍貓睡袋。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

▲龍貓睡袋。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

▲龍貓睡袋。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

另一款睡袋則是做成「貓巴士」造型，貓咪的表情、鮮黃配色全都神還原，還有12隻腳跟長長的尾巴，睡袋的背面一樣有做出花紋，躺進去有種搭了貓咪巴士的錯覺，特別的是拉鍊部分還做成一隻小老鼠，實在是太Q了！睡袋尺寸為192cm×138cm，大人仍然無法塞進去，但拿來蓋還是很療癒。兩款睡袋售價13,200日圓（約台幣3,630元）。

▲龍貓睡袋。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

▲龍貓睡袋。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

▲龍貓睡袋。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

▲龍貓睡袋。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

喜歡宮崎駿動畫電影的話，日本公司ensky也有推出新的《神隱少女》周邊，其中這款「無臉男公仔」，下面裝了滾輪，可以慢慢滑動，看起來就像電影裡一樣神秘，可愛的造型擺在辦公桌、家裡都行，讓粉絲們超想收。「無臉男公仔」售價2,200日圓（約台幣605元）。

▲無臉男公仔。（圖／翻攝自ensky.co.jp）

▲無臉男公仔。（圖／翻攝自ensky.co.jp）

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關鍵字：

吉卜力, 宮崎駿, 龍貓, 睡袋
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