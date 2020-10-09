落葉上雕刻迪士尼角色太夢幻！《冰雪奇緣》姊妹、黑魔女完美重現

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@kanat_n

Instagram上面有很多厲害的創作，來自哈薩克的藝術家Kanat Nurtazin（@kanat_n）就選擇葉子做為媒介，在上面雕刻出精緻的圖案，看到迪士尼的《冰雪奇緣》姊妹、《史迪奇》、《獅子王》等經典角色被刻在葉片上，搭配後面映出的自然景色，實在是美到讓人嘆息。

《冰雪奇緣》的艾莎和安娜，在第二集中換上了不同的唯美造型，藝術家就把她們兩個刻到泛紅的楓葉上，仔細看會發現人物五官、飄揚的髮絲、服裝細節都完美複製，讓人忍不住讚嘆藝術家的巧手。

在 Instagram 查看這則貼文 Kanat Nurtazin（@kanat_n）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 1 日 上午 1:42 張貼

另一個精緻到讓人驚嘆的作品，是迪士尼真人電影《黑魔女》，在大片的葉子上雕刻出黑魔女全身，頭上的惡魔角頭飾、服裝上的皺摺以及妖精一般的翅膀，每個地方都細細刻畫出來。

在 Instagram 查看這則貼文 Kanat Nurtazin（@kanat_n）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 30 日 下午 11:37 張貼

其他作品還有經典卡通《獅子王》，大、小辛巴分別刻在兩個葉子上，還有表情逗趣的史迪奇跟莉蘿，《海洋奇緣》的幼年莫娜和毛伊，《動物方程式》的狐狸尼克和兔子茱蒂，全都超可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 Kanat Nurtazin（@kanat_n）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 23 日 上午 3:50 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kanat Nurtazin（@kanat_n）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 10 日 上午 12:56 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kanat Nurtazin（@kanat_n）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 18 日 上午 4:34 張貼

《小美人魚》和《阿拉丁》的作品則是用剪影方式呈現，搭配背景裡的夕陽景色，多變的色澤直接美出新高度。

在 Instagram 查看這則貼文 Kanat Nurtazin（@kanat_n）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 7 日 上午 5:31 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kanat Nurtazin（@kanat_n）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 13 日 下午 10:35 張貼

除了迪士尼的角色，藝術家也有做出《哈利波特》的多比、《第凡內早餐》的奧黛麗赫本…等各種角色，還會有自己發想的圖案，而他也不只在落葉上雕刻，有一些作品是直接做成紙雕，搭配不同背景能展現出不一樣的風格。

在 Instagram 查看這則貼文 Kanat Nurtazin（@kanat_n）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 12 日 下午 9:43 張貼



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