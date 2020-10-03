直播／愛馬仕新包竟先曝光！2021春夏還有什麼夯貨？10/3晚上9點揭曉

▲看直播囉！愛馬仕2021春夏系列登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2021春夏時裝周走到巴黎，HERMES（愛馬仕）將於台灣時間10月3日晚上9點登場，搶先釋出的影片和照片中，出現了一只側背包，輪廓簡單優雅，會不會成為waiting list上的最新主角，讓我們拭目以待。

▲愛馬仕在IG上釋出一些關於2021春夏系列的線索，例如性感的露背妝，而包包也搶先曝光，輪廓簡約優雅。（圖／翻攝HERMES IG）

愛馬仕的包包總是讓人著迷，服裝更有一種難以言喻的魅力，洗鍊、質感，又穿插有趣細節，預告中看見穿著簡單背心、西裝與長褲的女孩，自然又有個性，一件挖背裝，則是性感而充滿自信。

女裝藝術總監 Nadège Vanhée-Cybulski操刀的2021春夏系列，將在台灣時間10月3日晚上9點（巴黎時間10月3日下午3點登場）曝光，切記鎖定直播，看看哪個包包觸動了妳的心弦？那套服裝，又會榮登妳的最愛呢？

▲預告中可見到模特兒穿著背心、西裝、露背裝等。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

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