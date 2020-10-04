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星・變美／石原聰美女神美顏靠5招養膚秘訣！連廚房都放保濕產品

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▲▼石原聰美5招美肌秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲石原聰美是人氣超高的日劇女神代表之一，男女粉絲都很多。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@official_mori_erika、@cosmoyamaguchi

曾在日本網友票選「如果她結婚我就罷工」的活動中打敗綾瀨遙和新垣結衣、奪下第一名的女星石原聰美（石原里美），本月1日真的宣布結婚喜訊了！消息一出轟動日網，讓眾多男網友大喊心碎，「我的聰美」、「圈外男性」等詞更衝上熱搜。

擁有甜美長相、獨特「小惡魔」性感氣質的她，堪稱是所有日本男性心中的女神，且只要關於「美」的票選一定榜上有名，但她其實不是一出道就美。剛出道時有點嬰兒肥，膚色也暗沉無光，為了更上鏡她不僅努力瘦身，更開始鑽研保養彩妝，才有現在彈潤發光的好肌膚，快來看看她的美肌秘訣有哪些。

▲▼石原聰美5招美肌秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

超愛泡42度半身浴

不少女生都愛利用泡澡促進循環代謝，而石原聰美就是其中之一，尤其最常泡42度的半身浴。她曾在日本綜藝節目上公開過自己的浴室，裡面備有枕頭、電視，還會帶著手機、劇本等一起泡，簡直就像把浴室當作房間。且泡澡後會趁身體還濕潤的時候，全身抹上護膚精油，維持肌膚水嫩。

喜歡敷各種面膜

除了是泡澡愛好者，她更是一名面膜控，而且不只臉部，全身上下都愛敷。像是發現眼下稍微有細紋出現時，就會立即敷眼膜；她也經常敷唇膜，在泡澡時先用唇部磨砂膏去除死皮，用普通護唇膏先打底，再厚敷唇膜；還會為全身肌膚敷死海泥。

▲▼石原聰美5招美肌秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

非常重視保濕

她非常在意肌膚的保濕，甚至曾在綜藝節目上自曝自己家裡每個角落到處都放有保濕產品，包括廚房也有，只要覺得任何部位有一點乾燥感就會立刻馬上塗抹。

化妝水用量不能省

這麼在意保濕的她，臉部保養時會使用大量化妝水拍在臉上，尤其會趁著剛泡完澡後肌膚毛孔張開時，等化妝水完全吸收後，在塗上乳液或乳霜。若是稍後要上妝，在上粉底前，甚至會再補上一次乳霜，確保肌膚保濕度。

▲▼石原聰美5招美肌秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

邊蒸臉邊按摩

她還有一招私房小臉美肌密技，就是蒸臉搭配按摩。先用乳霜像是薄敷在臉上一樣塗抹全臉，然後一邊用蒸臉機幫臉部肌膚升溫，一邊從臉部輪廓開始按摩，能幫助促進血液循環、改善暗沈。

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