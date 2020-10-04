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喜新也要戀舊！盤點六雙「經典藍」鞋款秋冬必備

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編輯／ChiNg

在Pantone公布秋冬流行色「經典藍classic blue」之後，網上噓聲連連，不少網友直呼「太一般了」、「好無聊」，但其實再獨特的色調總有一天都會失去新鮮感，我們終究會回過頭望向那雙經典款，就因為它耐穿又好看，一次次膩了又換，但到頭來依然喜歡。近幾年颳起的復古旋風你跟上了嗎？小編特蒐六雙必買清單，快趁著這一波經典藍，讓你的鞋櫃懷舊一番。

＃EXCELSIOR BOLT Corduroy

延燒韓國的火，台灣近期爆紅款EXCELSIOR的「餅乾鞋」媲美外觀最可口的一雙鞋，而其中BOLT Corduroy系列更是時下街頭穿搭熱門首選，燈芯絨材質使整體自帶秋色宜人的舒適感。

▲▼EXCELSIOR BOLT Corduroy。（圖／翻攝自excelsiorshop.co）

▲輪胎紋造型鞋底看起來就像真的餅乾，非常俏皮；定價為NT$3,280。（圖／翻攝自excelsiorshop.co）

＃CONVERSE 1970高筒

提到帆布鞋當然不能忘記歷史上的經典Converse，不管男女老少的鞋櫃裡肯定都備有五花八門的顏色來配合每日穿搭，而相較於其他系列，1970系列無論在縫線還是鞋頭的設計上都更為細緻，不同於以往粗曠的美式工業風，更有典雅的韻味。

▲▼CONVERSE 1970高筒（圖／翻攝自conversetaiwan.com）

▲1970系列的鞋底略厚，穿起來也更加舒適；定價為NT$1,300。（圖／翻攝自conversetaiwan.com）

＃ADIDAS ORIGINALS NMD R1

曾在網上爆出天價的NMD主打融合ADIDAS的未來與過去，一直深受鞋迷們喜愛，無論休閒或運動都非常合適，襪套式設計使腳踝在活動時更安全舒適，而彈性的網布材質也能大幅降低腳的疲憊感。

▲▼ADIDAS ORIGINALS NMD R1（圖／翻攝自adidas.com）

▲街頭最夯、最搶手的NMD是經典與新潮融合的最佳寫照；定價為NT$5,290。（圖／翻攝自adidas.com）

＃PUMA SUEDE ClASSIC+ SNEAKERS

Puma無論在品牌形象還是設計上皆越來越年輕化，而其中Suede系列更是最受鞋迷們所愛戴，經典的絨面革激增了品牌的辨識度，使它於眾人之中也能一眼被認出，真的是既質感又好穿。

▲PUMA SUEDE ClASSIC+ SNEAKERS。（圖／翻攝自us.puma.com）

▲Suede系列為Puma最知名的經典基本款；定價為65美元（約NT$1,880）。（圖／翻攝自us.puma.com）

＃VANS BETTS CLASSIC SLIP-ON UC

價格親民的街頭品牌VANS一直是許多人的首選，簡約的設計透過色彩搭配也能穿出不同的風格，BETTS系列更設計為具有防滑的功能且整體版型略寬，讓你就算站了一天也不會腳痛。

▲▼VANS BETTS CLASSIC SLIP-ON UC（圖／翻攝自vans.com）

▲BETTS系列貼心的設計讓你出門在外也不怕勞累，依然能專心工作；定價為80美元（約NT$2,314）。（圖／翻攝自vans.com）

＃NIKE SB ZOOM STEFAN JANOSKI RM BY YOU

NIKE這雙滑板鞋採用彈性鞋底以及加大的Zoom Air氣墊，讓整雙鞋的舒適度瞬間爆增，而Janoski系列便是打破以往滑板鞋又厚又重的特性，打造成輕盈的樣式，很適合日常裡的穿搭。

▲▼NIKE SB ZOOM STEFAN JANOSKI RM BY YOU（圖／翻攝自nike.com）

▲Janoski系列打破舊例，成功打造出輕盈不笨重的滑板鞋；定價為NT$3,600。（圖／翻攝自nike.com）

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關鍵字：

秋冬流行, 經典藍, CONVERSE, 餅乾鞋, NIKE, ADIDAS, PUMA, VANS
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