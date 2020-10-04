奧斯塔羅12星座一周運勢1005-1011　天蠍大破財、金牛行動力倒退

20201005-1011奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周。

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！雙方情感更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，雙方對於感情的態度也願意開始作調整，讓雙方的感情生活更加安定穩固。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正偏財運皆還不錯，若問加薪有頗大的機會，工作上的金錢回報也有望。

本周需注意星座

1.雙魚座事業運需要留意：對於自己的未來感到無力的狀況存在，面對目前現況延伸的未來開始感到無力且不知道自己能做些什麼。

2.天蠍座愛情運需要留意：雙方下周存在不少爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

3.處女座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

牡羊座



開運顏色：紅色

幸運數字：43

整體運勢★★★★

牡羊朋友思緒清晰也活絡許多，所以面對問題時都能妥善解決不拖拉，將會是個解決能力良好的一周，需要好好把握。

愛情運勢★★★

有點忽略了現實的發展，忘記關心另一半的內心想法導致情感疏離，奧斯建議要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★★★

手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝顯得有點不切實際，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★

正財運良好，業務朋友要好好把握囉，下周有望多讓你多賺點錢。

金牛座



開運顏色：藍色

幸運數字：95

整體運勢★★

金牛朋友顯得束縛許多，許多事做起來的不是那麼的得心應手，感覺綁手綁腳的，奧斯提醒不要讓經驗或舊想法束縛住自己。

愛情運勢★★★

情感中彼此給了對方些許壓力，過度干涉及過問對方生活，原因來自不安全感的增加，下周要多給另一半一點空間。

事業（學業）運勢★★

行動力的倒退在學事業方面顯得更加明顯，一切呈現停擺，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意。

金錢運勢★★

金錢運勢平淡，下周不建議有投資的動作，奧斯建議守財就好。

雙子座



開運顏色：天空藍

幸運數字：68

整體運勢★★★

雙子朋友容易對自己沒有自信也有雜事讓自己顯得有點喘不過氣，奧斯提醒下周要妥善處理事情，以免年底壓力過大。

愛情運勢★★★

奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該和另一半好好溝通以改善狀況，避免讓另一半感到無力。

事業（學業）運勢★★

工作事業上關起了和同事溝通的橋梁，讓自己埋著頭做事，導致影響人際關係狀況，也讓自己工作壓力顯得勞累。



金錢運勢★★

偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確。

巨蟹座



開運顏色：橘色

幸運數字：72

整體運勢★★★★

巨蟹朋友在下周顯得平靜許多，那樣的熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，忙碌好一陣子的巨蟹朋友下周也將有機會獲得充分的休息。



愛情運勢★★★★★

雙方情感更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，雙方對於感情的態度也願意開始作調整，讓雙方的感情生活更加安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★

在學事業方面，目前的工作及學業中持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★

偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮進場投資有機會為你帶進不錯的收入。

獅子座



開運顏色：黃色

幸運數字：50

整體運勢★★★

奧斯提醒下周獅子朋友要多注意情緒上的控管，避免因為事情的不如意影響到了自己，另外多注意自身能力到哪，避免接一些超出自我能力的工作而忙壞自己。

愛情運勢★★★

價值觀的落差導致彼此互動及溝通都減少許多，彼此對於未來的規劃感到無力，導致對於情感的熱情減少。

事業（學業）運勢★★

學事業方面的掌握度降低，讓自己稍稍的面臨困境，甚至因此產生忌妒別人或排斥別人的狀況及想法。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，留意物質慾望導致破財。

處女座



開運顏色：綠色

幸運數字：12

整體運勢★★

處女朋友對目前手邊的事情掌握度也開始下降，也因此懷疑起自己，奧斯建議下周在面對事情時要再堅定一些，要不可就會空忙一場。

愛情運勢★★★

雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執。



事業（學業）運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯提醒你塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，投資方面要更加注意！奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸囉！

天秤座



開運顏色：碧藍色

幸運數字：69

整體運勢★★

天秤朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。

愛情運勢★★

突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業（學業）運勢★★

對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到自己的工作。

金錢運勢★★

財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

天蠍座



開運顏色：咖啡色

幸運數字：78

整體運勢★★

天蠍朋友需多加注意手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措。



愛情運勢★★

雙方下周存在不小的爭執機會，許多狀況也都讓你感到莫名壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業（學業）運勢★★

下周學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多適時的排解自我壓力，可別累出病來。

金錢運勢★★

正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

射手座



開運顏色：紫色

幸運數字：93

整體運勢★★★★

射手朋友強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭朋友，下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握。

愛情運勢★★★★

在愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且雙方對於感情努力維持，讓彼此在感情中安心不少。

事業（學業）運勢★★★★★

對於目前的工作環境有高度認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周。

金錢運勢★★★★

下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

摩羯座



開運顏色：深綠色

幸運數字：20

整體運勢★★★★

摩羯朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都較穩扎穩打的做起，而這樣的態度也讓自己下周對事情的掌握度提高許多。

愛情運勢★★★★★

對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而單身的朋友下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於工作職場，奧斯建議多注意一下。

事業（學業）運勢★★★★

學事業方面，踏實的工作態度也為工作立下不少良好的基礎，工作方面特別是業務性質或有加薪機會的朋友下周也有望稍來些好消息。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆還不錯，若問加薪有頗大的機會，工作上的金錢回報也有望。

水瓶座

開運顏色：橄欖綠色

幸運數字：48

整體運勢★★★★

水瓶朋友過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓水瓶朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下。

愛情運勢★★★★

積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，讓彼此在感情感到欣慰不少，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握。

事業（學業）運勢★★★★★

學事業方面，積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐緩一下步調會是件好事。

金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資。

雙魚座



開運顏色：白色

幸運數字：53

整體運勢★★★

雙魚朋友在下周則顯得面對事情都提不起力些，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。

愛情運勢★★

自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此。

事業（學業）運勢★★

對於自己的未來感到無力的狀況存在，面對目前現況延伸的未來開始感到無力且不知道自己能做些什麼。

金錢運勢★★★★

下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握。

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