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用幽默感插畫接住生活負能量　「討厭的人」保持社交距離都嫌近

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編輯／ChiNg　圖／IG@小學課本的逆襲授權提供

生活不是童話故事，不會總是擁有那麼完美的結局；人生很難，我們不可能一直被捧在手心不接觸外界的干預。累到快要走不動的時候就看看知名圖文插畫「小學課本的逆襲」吧！反正日子本來就不是心想事成，不如接住這些負能量，把它轉換成讓你會心一笑的幽默感。

＃推銷電話

就跟語音客服說「很高興能為你服務」一樣，你高興得太早了。

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

＃什麼都不想做

就是不想在正確的時間做該做的事，在生活裡逆游才是最快樂的。

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

＃臉皮是越磨越厚的

第一次遲到光想理由就很頭痛，但其實遲到這種事是可以習慣的，當藉口都用盡了就理直氣壯的說「沒有理由，因為我就是一個不守時的爛人」。

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

＃連傷心都怕弄髒他

一廂情願的付出絕對是感情裡最不舒服的事情，但即便你知道天秤始終不會平衡，你還是要保護他。

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

＃離我遠點

比起病毒，我更討厭你，討厭的人1.5公尺的距離都嫌近。

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

＃分工合作

比我強的人都在努力了，那我努力有什麼用呢？

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

＃越活離自己越遠

長大就是學會隱藏太真實的自己，包裝成社會喜歡、想看見的樣子（淚）。

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

#不要抗拒不開心

一天有二分之一的機率不開心，既然控制不了那就接受它吧。

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

＃開口閉口都能戰南北

小撇步：講出「北車」弱發現對方沒有反應甚至一臉迷茫，便可以初步判定他是南部人（喂）。

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

＃人生就像煮飯

有時候還會冒出一些人偷吃你的飯，明明不是煮給他吃的，還嫌東嫌西。

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

＃直銷先不要

還有什麼能比躺著更輕鬆？

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

＃夢想的定義有很多種
 

夢想這種事跪著也要走完，在那之前，我先躺躺。

▲幽默看生活負能量。（圖／由IG小學課本的逆襲 授權提供）

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關鍵字：

手繪, 插畫, 插圖, 語錄, 幽默, 小學課本的逆襲
fashion.net

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