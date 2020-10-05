小熊維尼秋季雜貨報到！絨毛錢包、化妝包軟萌也好摸

▲日本生活雜貨品牌聯名迪士尼推「小熊維尼秋季雜貨」，全系列超有秋天的感覺。（圖／翻攝自loft.co.jp，下同）

編輯／ChiNg

感覺不久前還被太陽曬得汗流浹背，一轉眼馬上就入秋了，隨著秋意濃厚氣溫也逐漸轉涼，日本生活雜貨專賣店LOFT攜手迪士尼聯名推出「小熊維尼秋季雜貨」，以秋季的月夜為主題，把維尼粉們的秋天漆成萌萌的黃色。

＃保溫瓶、手機殼、束口袋

咖啡色與黃色的搭配，直接把秋天鋪上了一層大地色，成熟之中卻又藏了一隻維尼，每次打開包包都覺得好療癒，比較可惜的是手機殼的部分只提供IPhone SE／８／７此三款型號。

▲保溫瓶定價為980日圓（約NT$269）／手機殼定價為3,960日圓（約NT$1,086）／束口袋定價為1,650日圓（約NT$453）。

＃手提袋、不鏽鋼玻璃杯、小方巾

提袋以懷舊風為主，採以低調的暗色系，除了很適合微冷的天氣，同時也很顯質感；而玻璃杯則是用維尼的代表色，全黃的杯身根本就是維尼本人；小巧可愛的方巾佈滿了維尼的圖樣，誠意滿分。

▲手提袋定價為4,620日圓（約NT$1,622）／不鏽鋼玻璃杯定價為1,980日圓（約NT$543）／小方巾定價為660日圓（約NT$181）。

＃護手霜、絨毛錢包

護手霜一組為三入，CP值真的爆表，且三支各為不同造型包裝，蜂蜜香氣的護手霜用起來感覺維尼就在你身邊；而絨毛材質真的好有秋天的感覺，是超級應景的選擇。

▲護手霜組定價為650日圓（約NT$179）／絨毛錢包定價為2,090日圓（約NT$573）。

＃絨毛化妝包+襪子 組合

一整隻立體絨毛維尼做成的收納袋，不但能當化妝包，也可以作為筆袋，真的超實用；此組合襪子直接放置在化妝包內，且襪子上繡有蜂蜜罐，可愛指數爆表。

▲絨毛化妝包+襪子一組定價為3,080日圓（約NT$844）。

＃紙膠帶、便條紙

這波聯名維尼連辦公桌跟書桌也不放過，便條紙與紙膠帶各自擁有兩款造型，誰說可愛的東西買來就是浪費，這兩款就是很實用的選擇。

▲便條紙與紙膠帶定價均為550日圓（約NT$151）。

這一波其實已經是第三彈聯名了，期間限定只到11月，喜歡維尼的粉絲們千萬不要錯過。人家說秋天有一種離別感傷的氛圍，今年秋天就讓維尼帶著月球跟你一同歡樂懷舊吧。

另外，吉卜力工作室周邊的「橡子共和國」也推出一款「龍貓睡袋」，隨著天氣漸漸變涼，裹進龍貓造型被子裡保暖又療癒，龍貓頭部可以塞枕頭，把肚子中間的拉鍊拉開，人就能鑽進睡袋裡，睡在裡面就像躺在龍貓肚子上一樣溫暖，絕對能一夜好眠。

▲龍貓睡袋定價為13,200日圓（約台幣3,630元）。（圖／翻攝自donguri-sora.com）



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