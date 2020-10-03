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金曲．紅毯 ／蔡旻佑「破百萬」腕錶戒指閃瞎　瑪麗透視裙S曲線全露

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▲▼ 紅毯主持人 。（圖／攝影中心攝）

▲第31屆金曲獎紅毯主持人由瑪麗（右）攜手蔡旻佑登場 。（圖／攝影中心攝）

記者鮑璿安／台北報導

第31屆金曲獎正式揭開序幕，今年紅毯主持人由瑪麗攜手蔡旻佑緩緩步上星光大道，瑪麗以粉膚色珠飾晚禮服巧妙露出纖瘦身材，蔡旻佑則以硬挺的黑色外套搭配白襯衫登場，看似造型安全牌，不過蔡旻佑佩戴超過80萬元的腕錶，低調中輕鬆閃出天際。

紅毯主持人瑪麗今夜戰袍相中LinLi Boutique代理的Dulce Celia Couture粉膚色珠飾晚禮服，在她纖瘦身材演繹下更顯輕盈浪漫，且繁複的手工刺繡及珠飾成為點睛之筆。另外，為了因應主持人的紅毯需求，特別將原本秋冬款長袖設計重新訂製，更改為無袖，使其更加輕盈靈活。

▲▼ 紅毯主持人 。（圖／攝影中心攝）

▲蔡旻佑佩戴18K玫瑰金鑽石戒指 ，NT$184,000；與18K玫瑰金超薄鑲鑽腕錶，NT$820,000。（圖／攝影中心攝）

歌手蔡旻佑此次擔任紅毯主持人，穿著undercover黑色西裝外套，流暢剪裁之下，搭配HOMME PLISSÉ的白色襯衫，一黑一白產生內外呼應效果，整體色系相當簡約；蔡旻佑更佩戴PIAGET Possession 系列18K玫瑰金鑽石戒指與18K玫瑰金超薄鑲鑽腕錶為造型加分，總價值輕鬆超過百萬，成為紅毯一大亮點。

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關鍵字：

金曲獎, 金曲31, 第31屆金曲獎, 金曲紅毯, 金曲時尚, 星光大道
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