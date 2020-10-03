fb ig video ETtoday search mobile

金曲・紅毯／魏如萱穿「天秤座」西裝耍帥　「公主切」瀏海不改古靈精怪本性

>

記者王則絲／台北報導

第31屆金曲獎於今（3日）晚登場，歌手魏如萱大舉入圍本屆年度專輯獎、最佳國語專輯獎、最佳國語女歌手獎，並為今晚紅毯打頭陣，擔任第一位紅毯嘉賓，穿著一襲GUCCI的米色訂製西裝套裝登場，身上大大的「天秤座」有夠搶眼，再搭配「公主切」瀏海與霸氣紅唇，有別於其他浪漫系的女星們，穿出魏如萱獨特古靈精怪與可愛。

▲魏如萱。（圖／攝影中心）

▲魏如萱出席第31屆金曲獎。（圖／攝影中心攝）

魏如萱入圍本屆多項大獎，今天上場前還在IG上分享兒子為媽媽加油打氣的可愛模樣，她帶著兒子的滿滿祝福率先踏上紅毯，身穿GUCCI最新的DIY訂製星座系列西裝褲裝，背後大大的「天秤座」圖案也象徵著自己的星座，非常搶眼，三七分的俐落短髮佐以側邊整齊的公主切造型，再加上腳上來自Christian Louboutin的厚底高跟紅底鞋，完整襯托出她古靈精怪又率性的個人特色。

▲魏如萱行頭 。（圖／品牌提供）

▲Christian Louboutin Delightfool 黑色繫帶粗跟鞋，約845歐元（約台幣28,667元）。（圖／品牌提供）

▲魏如萱。（圖／攝影中心）

魏如萱今日胸前的項鍊珠寶也相當搶眼，配戴寶格麗（BVLGARI）頂級彩寶項鍊，共鑲嵌3顆綠玉髓、4顆粉紅珊瑚、2顆珍珠母貝、2顆玉髓、2顆舒俱徠石、5顆縞瑪瑙、21顆buff top凸圓形切割祖母綠以及密鑲鑽石，總重約6.57克拉，讓整個人更閃耀，再加上手指上的戒指行頭，紅毯珠寶總價值將近新台幣 500萬元！

▲魏如萱。（圖／攝影中心）

▲魏如萱行頭 。（圖／品牌提供）

▲BVLGARI頂級彩寶項鍊，約新台幣4,500,000元。（圖／品牌提供）

▲寶格麗。（圖／品牌提供）

▲BVLGARI MVSA系列 玫瑰金紫水晶戒指，約新台幣81,100元。（圖／品牌提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

金曲獎, 金曲31, 第31屆金曲獎, 金曲紅毯, 金曲時尚, 星光大道, 魏如萱
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

換iPhone 12先學會延長手機壽命！ 6大壞習慣「帶殼充電」最傷

換iPhone 12先學會延長手機壽命！ 6大壞習慣「帶殼充電」最傷

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

巴黎時裝周／超驚喜！Jisoo在家連線現身　穿T恤當DIOR大秀導覽員 楊冪正能量10金句：我不渴望別人了解我，因為「別人」根本不重要 大食怪的最愛！2020上半年吃到飽TOP10　爆多和牛、熊熊鍋免千元 12星座10月運勢！雙魚超旺、魔羯賺錢運直線成長 日本星巴克「萬聖節系列」來了！幽靈蓋子像奶泡、貓咪南瓜杯Q爆 張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星 買不起AirPods沒關係　五款造型「藍牙耳機」激發你的選擇障礙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面