金曲・紅毯／魏如萱穿「天秤座」西裝耍帥　「公主切」瀏海不改古靈精怪本性

記者王則絲／台北報導

第31屆金曲獎於今（3日）晚登場，歌手魏如萱大舉入圍本屆年度專輯獎、最佳國語專輯獎、最佳國語女歌手獎，並為今晚紅毯打頭陣，擔任第一位紅毯嘉賓，穿著一襲GUCCI的米色訂製西裝套裝登場，身上大大的「天秤座」有夠搶眼，再搭配「公主切」瀏海與霸氣紅唇，有別於其他浪漫系的女星們，穿出魏如萱獨特古靈精怪與可愛。

▲魏如萱出席第31屆金曲獎。（圖／攝影中心攝）



魏如萱入圍本屆多項大獎，今天上場前還在IG上分享兒子為媽媽加油打氣的可愛模樣，她帶著兒子的滿滿祝福率先踏上紅毯，身穿GUCCI最新的DIY訂製星座系列西裝褲裝，背後大大的「天秤座」圖案也象徵著自己的星座，非常搶眼，三七分的俐落短髮佐以側邊整齊的公主切造型，再加上腳上來自Christian Louboutin的厚底高跟紅底鞋，完整襯托出她古靈精怪又率性的個人特色。

▲Christian Louboutin Delightfool 黑色繫帶粗跟鞋，約845歐元（約台幣28,667元）。（圖／品牌提供）



魏如萱今日胸前的項鍊珠寶也相當搶眼，配戴寶格麗（BVLGARI）頂級彩寶項鍊，共鑲嵌3顆綠玉髓、4顆粉紅珊瑚、2顆珍珠母貝、2顆玉髓、2顆舒俱徠石、5顆縞瑪瑙、21顆buff top凸圓形切割祖母綠以及密鑲鑽石，總重約6.57克拉，讓整個人更閃耀，再加上手指上的戒指行頭，紅毯珠寶總價值將近新台幣 500萬元！

▲BVLGARI頂級彩寶項鍊，約新台幣4,500,000元。（圖／品牌提供）



▲BVLGARI MVSA系列 玫瑰金紫水晶戒指，約新台幣81,100元。（圖／品牌提供）