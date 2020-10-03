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金曲・紅毯／9m88「亮橘錦鯉裝」殺出重圍　黃宣復古喇叭褲全身吸睛

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▲9m88。（圖／ETtoday攝影中心）

▲9m88奪金呼聲高，此次紅毯造型用幸運橘色加持。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鮑璿安／台北報導

歌手9m88入圍第31屆金曲獎最佳新人等多項大獎，這回全身「橘」到破表，以橘色裙裝搭配亮橘髮色登場，宛如橘色「錦鯉」，成為今晚紅毯上少有的亮色系造型；而與9m88合唱《怪天氣》的 YELLOW黃宣也在稍早步上紅毯，運用喇叭寬褲與貝雷帽的超復古裝扮，意外吸睛。

▲▼ 金曲 。（圖／攝影中心）

▲▼紅底鞋 。（圖／品牌提供）

▲9m88以Alex Perry的橘色平口裙呼應全新髮色，難得露出長腿；Christian Louboutin Corinetta 金屬裝飾銀色高跟涼鞋NT$30,600。（圖／攝影中心）

9m88此次換上全新亮橘髮色步上紅毯，俐落之餘氣場爆棚，為了呼應鮮明髮色，紅毯戰袍則是選擇澳洲品牌Alex Perry的平口裙，順勢露出撩人的鎖骨線條；而裙裝更是佈滿了閃翻天的亮片，讓9m88在行走之餘一舉一動仍是吸睛，搭配側面的抓皺後襬元素為衣著豐富層次感，最後不忘點綴CHANEL珠寶以及Christian Louboutin紅底鞋增添奪金氣勢。

▲余佳倫、黃宣。（圖／ETtoday攝影中心）

▲余佳倫、黃宣。（圖／ETtoday攝影中心）

▲黃宣（左）入圍本次最佳單曲製作人獎項，復古造型與9m88有異曲同工之妙。（圖／攝影中心）

與9m88合唱《怪天氣》的 YELLOW黃宣，同樣入圍本次最佳單曲製作人獎項，稍早以墨綠色西裝搭配搶眼的貝雷帽造型亮相，且憑藉紅毯男星中少有的喇叭褲成功吸睛，是相當大膽的嘗試。

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金曲獎, 金曲31, 第31屆金曲獎, 金曲紅毯, 金曲時尚, 星光大道
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