金曲・紅毯／紫髮ØZI時尚破表　混搭百萬香奈兒珠寶有態度

▲ØZI紅毯穿搭堪稱時尚資優生。（圖／攝影中心，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

去年拿下最佳新人獎的ØZI，今天頂著一頭紫色頭髮好吸睛，身穿法國新銳街頭品牌Enfants Riches Déprimés外套，內搭Raf Simons上衣和Rick Owens褲子，佩戴香奈兒2020巴黎-康朋街31號工坊系列服飾珠寶配件項鍊、CHANEL Coco Crush戒指、J12腕錶，完美混搭高端精品與街頭時尚。

▲CHANEL J12腕錶，204,000元。

▲CHANEL Coco Crush戒指（由左至右）建議售價NTD236,000元、142,000元、78,000元。

看似街頭龐克的ØZI，身上配戴的珠寶飾品並不簡單，胸前掛的香奈兒項鍊跟腰鍊，約300,000元，J12腕錶黑色漆面錶盤，搭配同色抗磨精密陶瓷搭配精鋼錶殼，要價204,000元，戒指則是混搭一大兩小的Coco Crush戒指，18K米色金鑲嵌鑽石，舉手投足整個閃閃發亮，三只戒指價值共456,000元。

▲Christian Louboutin With My Guitar 黑銀鉚釘裝飾短靴，54,900元。

不只服裝、珠寶講究，就連腳上穿的鞋款也閃閃發光，他選擇Christian Louboutin With My Guitar 黑銀鉚釘裝飾短靴，華麗元素和全身造型完美呼應。

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