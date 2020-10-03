金曲・紅毯／茄子蛋「褲子交換穿」！不當「浪子」改走帥氣路線

▲茄子蛋今天收起「浪子」氣息，以BOSS西裝改走帥氣路線。（圖／攝影中心，以下同）

記者張毓容／台北報導

第31屆金曲獎星光大道於今（3）日下午5點由紅毯主持人瑪麗和蔡旻佑拉開序幕，而以一首《浪子回頭》爆紅的人氣樂團「茄子蛋」，連續第三年入圍金曲獎，今年更是一舉入圍「最佳樂團」、「年度專輯」和「最佳台語專輯」等三項大獎。三位成員今日不當「浪子」改走時尚路線，穿上BOSS西裝帥氣踏上紅毯，粉絲尖叫聲不斷，帶起紅毯一波高潮。

▲兩位吉他手西裝褲「交換穿」，獨特又有趣的搭配整體感十足。



「茄子蛋」靈魂人物主唱阿斌，今天以一套墨綠色BOSS雙排扣西裝內搭螢光黃襯衫，再搭配圓框墨鏡，又帥氣又「飄撇」；而兩位吉他手阿任和阿德的造型更是特別，是將兩套淺灰條紋西裝和藍綠色西裝的上下身互相搭配而成，有一種「你中有我，我中有你」的特別感，三人站在一起氣勢十足。

而另一人氣樂團「滅火器」，今年則以《無名英雄》入圍「年度歌曲」、「最佳樂團」、「最佳台語專輯」、「最佳專輯製作人」和「年度專輯」等5項大獎，四位成員今日都穿上整套Vivienne Westwood西裝，展現「資深前輩」的沈穩和霸氣。和滅火器服裝色調和另一團「茄子蛋」剛好一紫一綠，在最佳樂團、最佳台語專輯等獎項揭曉前，先以服裝來「過招」。

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