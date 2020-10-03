金曲・紅毯／楊乃文中性西裝搭4千萬珠寶帥翻！「女爵」氣勢再現稱霸紅毯

▲「搖滾女王」楊乃文以帥氣酒紅色西裝套裝搭配4000萬頂級珠寶，霸氣降臨金曲紅毯。（圖／攝影中心，以下同）

記者張毓容／台北報導

永遠的「搖滾女王」楊乃文繼拿下2000年第十一屆「最佳國語女歌手」封后後，今年再度問鼎「最佳國語女歌手獎」，今日頂著超俐落的耳上短髮搭配一襲酒紅色訂製西裝套裝，霸氣降臨本屆金曲獎紅毯，更以呼應服裝色系的紅眼妝和總價4000萬的頂級珠寶點綴，柔中帶剛的中性氣質再現女爵氣勢，讓粉絲狂呼「女王回歸！」

▲楊乃文帥氣西裝藏著若隱若現性感小心機，內搭頂級內衣品牌La Perla的黑色蕾絲內衣。



第四度入圍金曲獎的金曲歌后楊乃文，睽違3年攜著專輯《越美麗越看不見》再度爭搶歌后寶座，曾因專輯《離心力》與知名設計師品牌MASHAMA結緣的她，今日特別選穿愛牌的酒紅色中性西裝套裝，內搭義大利頂級內衣品牌La Perla的黑色蕾絲內衣，俐落帥氣的同時又有若隱若現的小性感女人味。

▲女王胸前的流蘇鑽石項鍊超搶眼，全身搭配總價近4000萬的頂級珠寶。



除了帥氣西裝，楊乃文頸上2600多萬的De Beers流蘇鑽石項鍊更是搶眼，搭配個性感十足的白金鑽石耳骨夾、單鑽耳釘，手上還戴上8.02克拉主鑽的圓形明亮式切割單鑽戒指，整套總價近4000萬的De Beers頂級珠寶為簡約俐落造型增添上華麗優雅氣質，看似低調卻很有重點，尤其妝容更搭配西裝色系，以時尚紅眼妝和玫瑰色唇妝，讓女王氣勢再噴發，不用開口都能稱霸紅毯。

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