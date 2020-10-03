金曲．紅毯／徐若瑄紫羅蘭長禮服美炸　網友：cosplay小丑？

記者李薇／台北報導

第31屆金曲獎紅毯，女神徐若瑄壓軸走紅毯，只見她以一襲紫色連身長裙現身，是來自黎巴嫩的高訂設計師品牌Saiid Kobeisy，利用精緻幾何形狀的褶皺和立體的剪裁展現層次，搭配突出的肩部和中式衣領設計表現出時尚經典，也襯托出她的氣質與大器，紫羅蘭色調更顯出白皙肌膚，創造出不同於黑白禮服的記憶亮點。

▲徐若瑄的穿搭來自Saiid Kobeisy。（圖／LINE TV）

不只是以紫羅蘭色的單品現身，這次也搭配純手工打造的Giuseppe Zanotti鞋款亮相，以華麗搖滾、性感强悍的義式性感元素為主；身上耳環、項鍊以及戒指也是出自Van Cleef & Arpels（梵克雅寶），總價超過850萬元。

▲紫色的穿搭很像小丑。（圖／攝影中心）



針對這次徐若瑄的穿搭，搭配旁分捲短髮造型，許多網友都大讚，「Vivian不老女神」、「越來越漂亮」、「這才是美女」、「是我心中第一美」，不過也有人開玩笑的說，「這套紫羅蘭連身裙很像小丑的配色」。

【徐若瑄使用珠寶】

▲Cadenas腕錶，白K金、鑽石、石英機芯，建議售價約新台幣5,100,000元。（圖／品牌提供）

▲Snowflake戒指，鉑金、鑽石，建議售價約新台幣1,970,000元。（圖／品牌提供）

▲Perlée鑽石戒指，白K金、鑽石，建議售價約新台幣442,000元。（圖／品牌提供）



▲Magic Alhambra耳環，白K金及鑽石，建議售價約新台幣805,000元。（圖／品牌提供）