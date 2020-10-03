fb ig video ETtoday search mobile

金曲・紅毯／J.Sheon迷彩西裝配電眼帥慘　對尬高爾宣「白馬王子風」

>

記者鮑璿安／台北報導

第31屆金曲紅毯步入高潮階段，得獎呼聲頗高的J.Sheon與高爾宣稍早登上星光大道，兩人今年分別入圍最佳國語男歌手獎與最佳新人獎，J.Sheon此次以台灣設計師品牌JUST IN XX迷彩印花西裝打造迷人帥度；高爾宣則以白馬王子般的Gaute Bespoke訂製晚禮服，增添準金曲新人氣場。

▲J.Sheon。（圖／ETtoday攝影中心）

▲J.Sheon。（圖／ETtoday攝影中心）

▲J.Sheon穿著台灣設計師周裕穎品牌JUST IN XX服飾，城市迷彩印花巧妙呼應歌曲「城市浪漫」。（圖／ETtoday攝影中心）

J.Sheon憑藉全新專輯《巷子內》入圍最佳國語男歌手獎和最佳編曲人獎，本次歌王戰服相中了台灣設計師周裕穎品牌JUST IN XX服飾，J.Sheon穿著硬挺雙排釦西裝步上紅毯，衣著特別染上水泥基調城市迷彩印花，遊走於復古與現代之間巧妙呼應歌曲「城市浪漫」的概念。

▲第31屆金曲獎星光大道，高爾宣。（圖／翻攝LineTV）

▲第31屆金曲獎星光大道，高爾宣。（圖／翻攝LineTV）

▲高爾宣Gaute Bespoke訂製晚禮服搭配純白襯衫宛如白馬王子。（圖／攝影中心）

同樣奪金呼聲高的歌手高爾宣，此次一改過往的暗黑造型，以一身Gaute Bespoke訂製晚禮服搭配純白襯衫，打造簡潔帥度，不忘點綴Julia Wang Design黑白珍珠項鍊，該單品是紐約珠寶設計師尚未亮相的珍珠系列，成功為高爾宣增添摘金氣場；最後腳踩Christian Louboutin Martock黑色小牛皮扣環裝飾皮鞋，從頭到腳都來勢洶洶。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

金曲獎, 金曲31, 第31屆金曲獎, 金曲紅毯, 金曲時尚, 星光大道, J.Sheon, 高爾宣
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

換iPhone 12先學會延長手機壽命！ 6大壞習慣「帶殼充電」最傷

換iPhone 12先學會延長手機壽命！ 6大壞習慣「帶殼充電」最傷

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

巴黎時裝周／超驚喜！Jisoo在家連線現身　穿T恤當DIOR大秀導覽員 楊冪正能量10金句：我不渴望別人了解我，因為「別人」根本不重要 大食怪的最愛！2020上半年吃到飽TOP10　爆多和牛、熊熊鍋免千元 12星座10月運勢！雙魚超旺、魔羯賺錢運直線成長 日本星巴克「萬聖節系列」來了！幽靈蓋子像奶泡、貓咪南瓜杯Q爆 張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星 買不起AirPods沒關係　五款造型「藍牙耳機」激發你的選擇障礙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面