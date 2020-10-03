金曲・紅毯／J.Sheon迷彩西裝配電眼帥慘　對尬高爾宣「白馬王子風」

記者鮑璿安／台北報導

第31屆金曲紅毯步入高潮階段，得獎呼聲頗高的J.Sheon與高爾宣稍早登上星光大道，兩人今年分別入圍最佳國語男歌手獎與最佳新人獎，J.Sheon此次以台灣設計師品牌JUST IN XX迷彩印花西裝打造迷人帥度；高爾宣則以白馬王子般的Gaute Bespoke訂製晚禮服，增添準金曲新人氣場。

▲J.Sheon穿著台灣設計師周裕穎品牌JUST IN XX服飾，城市迷彩印花巧妙呼應歌曲「城市浪漫」。（圖／ETtoday攝影中心）

J.Sheon憑藉全新專輯《巷子內》入圍最佳國語男歌手獎和最佳編曲人獎，本次歌王戰服相中了台灣設計師周裕穎品牌JUST IN XX服飾，J.Sheon穿著硬挺雙排釦西裝步上紅毯，衣著特別染上水泥基調城市迷彩印花，遊走於復古與現代之間巧妙呼應歌曲「城市浪漫」的概念。

▲高爾宣Gaute Bespoke訂製晚禮服搭配純白襯衫宛如白馬王子。（圖／攝影中心）

同樣奪金呼聲高的歌手高爾宣，此次一改過往的暗黑造型，以一身Gaute Bespoke訂製晚禮服搭配純白襯衫，打造簡潔帥度，不忘點綴Julia Wang Design黑白珍珠項鍊，該單品是紐約珠寶設計師尚未亮相的珍珠系列，成功為高爾宣增添摘金氣場；最後腳踩Christian Louboutin Martock黑色小牛皮扣環裝飾皮鞋，從頭到腳都來勢洶洶。