金曲・紅毯／Ella「體積小」鎖骨發光　王若琳「體積大」5000萬珠寶超閃

▲Ella（左）、王若琳的紅毯造型各有風格。

記者林明瑋 / 台北報導

金曲獎星光大道造型充滿驚喜，王若琳穿NICOLE+FELICAN禮服，層疊的蛋糕裙體積巨大，加上超過5000萬元的TIFFANY & Co.珠寶，氣勢十足，Ella則恰恰相反，合身的Alexandre Vauthier黑色褲裝體積不大，但抹胸設計與總值約1700萬元的BVLGARI（寶格麗）珠寶，仍是性感又貴氣。

▲王若琳以層疊蓬裙設計的NICOLE+FELICAN禮服，展現公主氣勢。（圖／攝影中心）



▲王若琳戴TIFFANY Jean Schlumberger高級珠寶，總值逾5000萬元。（圖／品牌提供）

王若琳在金曲紅毯上算是最隆重的一顆星，黛藍色的禮服彷彿蛋糕上的公主，NICOLE+FELICAN利用豐厚的薄紗，層疊出份量感，平口抹胸設計，讓TIFFANY的Jean Schlumberger高級珠寶系列的項鍊、耳環更顯眼，還有戒指、手鍊等，珠寶總值逾5000萬元，加上公主頭，從頭到腳都搭得巧妙。

▲Ella穿Alexandre Vauthier 2020春夏高級訂製服系列的簡約褲裝，搭配寶格麗珠寶。（圖／攝影中心）



▲Ella戴總值約1600萬元的BVLGARI珠寶，十分搶眼。（圖／攝影中心）

Ella在紅毯尾聲出場，俐落的褲裝來自Alexandre Vauthier 2020春夏高級訂製服系列，簡約的黑色設計，只在腰間以銀色菱形裝飾點出亮點，珠寶則搭配耳環、手環及戒指，皆為寶格麗Serpenti系列，總價約1700萬元，空出胸前空間，讓鎖骨發光。