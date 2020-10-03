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金曲・紅毯／紫髮ØZI奪冠！嘻哈歌手包辦「3帥」　評審：比女星更有看頭

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記者王則絲／台北報導

第31屆金曲獎星光大道紅毯告一段落，這回《ET FASHION》邀請到造型師周筱筑Judy Chou（啾蒂俏）來為大家分析造型，並評選出今年金曲獎的「紅毯3帥」，她認為：「這一次男生穿得比女生有驚喜。」競爭相當激烈，今年由實力、外型兼具的嘻哈歌手們包辦，此外，本屆也有不少亮眼的遺珠。

第一帥：ØZI

在去年奪下最佳新人獎的ØZI，今年以表演嘉賓身份來到金曲獎現場，頂著一頭亮度極高的粉紫髮色現身，一出場就特別搶眼，Judy Chou提到：「ØZI的高端、街頭風格混合得非常好，皮衣加上香奈兒項錬，很有韓星感覺。」讓人眼睛一亮，跳脫出正式場合就該穿西裝的傳統框架。

▲ØZI。（圖／ETtoday攝影中心）

ØZI於今晚紅毯身穿法國新銳街頭品牌Enfants Riches Déprimés的皮革外套，內搭Raf Simons上衣以及Rick Owens皮褲，佩戴香奈兒珠寶、Coco Crush戒指和J12腕錶，身上珠寶行頭總價約百萬元台幣，腳上的Christian Louboutin 鉚釘皮靴也讓他更增添一股叛逆氣息。

▲ØZI。（圖／ETtoday攝影中心）

第二帥：高爾宣

高爾宣夾帶超高人氣入圍本屆金曲獎年度歌曲獎以及最佳新人獎，一改平時寬鬆的街頭潮流風格，今晚選穿一件來自Gaute Bespoke的訂製純白西裝，頗有「白馬王子」的氣魄，胸口綴以Julia Wang Design的黑白珍珠項鍊，形成對比搭配，Judy Chou也稱讚道：「平常很街頭，這次穿著正式西裝，白色搭配很年輕。」最後則是用Christian Louboutin Martock黑色小牛皮扣環裝飾皮鞋來收尾，一身帥氣裝扮沒有缺點。

▲高爾宣。（圖／ETtoday攝影中心）

▲高爾宣。（圖／ETtoday攝影中心）

第三帥：J.sheon

本屆紅毯第三帥則是由J.sheon拿下，J.sheon今年入圍最佳國語男歌手獎呼聲極高，就連紅毯穿搭也氣勢如虹，今日選穿台灣設計師品牌JUST IN XX的迷彩印花西裝現身，與一頭銀灰髮色相輔相成，延續第二張專輯《巷子內》混搭街頭嘻哈及多元音樂元素的概念，透過街頭潮流感的迷彩元素、戰地背心與正裝做混搭，同時展現強烈個人風格與紳士品味，腳上GIVENCHY皮靴也讓整體軍裝風格更帥氣。

▲J.Sheon。（圖／ETtoday攝影中心）

▲J.Sheon。（圖／ETtoday攝影中心）

遺珠：

其實Judy Chou認為：「這次男生整體穿搭比女生厲害。」選出本次的紅毯3帥相當難抉擇，除了ØZI、高爾宣和J.sheon之外，還有很多值得關注的遺珠！

包括擁有高顏值的新人持修（廖持修），猶如小女孩般的美貌備受矚目，是張惠妹（阿妹）的愛徒，今天出席金曲紅毯的黑長直髮搭配黑色西裝套裝，袖口紅白條紋與手上的神奇寶貝球巧妙呼應，可愛配件點綴恰到好處。

▲持修。（圖／ETtoday攝影中心）

▲第31屆金曲獎最佳新人持修。（圖／攝影中心攝）

▲持修拿下本屆金曲獎最佳新人獎。（圖／攝影中心攝）

入圍最佳樂團獎的TRASH由四位大男生組成，每一位都有穿出獨特的個人風格，很有亮點；以及入圍最佳單曲製作人獎的黃宣（YELLOW），一身墨綠色的復古西裝抓住目光，褲管的喇叭褲造型最讓人眼睛一亮。

▲TRASH。（圖／ETtoday攝影中心）

▲TRASH樂團（由左至右）金魁剛、阿夜、頤原、博文。（圖／攝影中心攝）

▲余佳倫、黃宣。（圖／ETtoday攝影中心）

▲（左）黃宣、（右）余佳倫。（圖／攝影中心攝）

▲周筱筑Judy Chou（啾蒂俏） 。（圖／ETFASHION製圖）

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金曲獎, 金曲31, 第31屆金曲獎, 金曲紅毯, 金曲時尚, 星光大道, 3帥,
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