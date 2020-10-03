金曲・紅毯／「5美」9m88奪第一！打敗徐若瑄、Ella　閃亮橘意外加分

記者鮑璿安 ／台北報導

第31屆金曲獎紅毯在稍早落幕，《ET FASHION》此次邀請知名造型師Judy Chou周筱筑擔任紅毯評審，為大家評選出本次的紅毯5美女星，今晚女星普遍以帥氣西裝登場，打破過往的火辣路線。而「紅毯第一美」由新生代歌手9m88打敗徐若瑄、Ella等人拿下，Judy Chou點出關鍵：「9m88有把自己特色穿出來，第一當之無愧。」

第五名 Ella 陳嘉樺

▲Ella簡約褲裝擠進紅毯5美，造型師Judy Chou認為若是耳環選擇垂墜式，效果會更好。（圖／ETtoday攝影中心）



Ella陳嘉樺今晚以Alexandre Vauthier 2020春夏高級訂製服系列的簡約褲裝，搭配寶格麗珠寶亮相，不意外的率性美，Judy Chou認為腰間的銀飾有畫龍點睛的效果，不過唯一缺點在於髮型，長髮往後披有點沒精神，再加上若是耳環選擇垂墜式，效果會更好。

第四名 魏如萱

▲魏如萱以GUCCI的米色訂製西裝套裝穿出帥氣風格。（圖／ETtoday攝影中心）

魏如萱今晚打頭陣步上紅毯，造型以GUCCI的米色訂製西裝套裝，點綴上顯眼的「天秤座」圖案相當有新意，Judy Chou表示，女星都選帥氣風格，因為今年西裝風大盛行，再加上魏如萱的俐落「公主切」髮型，有不少加分效果，非常超乎過往。

第三名 徐若瑄

▲徐若瑄穿著黎巴嫩高訂設計師品牌Saiid Kobeisy 深紫色禮服，造型至妝髪都很完整。（圖／攝影中心）

紅毯常勝軍徐若瑄今年位居第三名，穿著黎巴嫩高訂設計師品牌Saiid Kobeisy 深紫色的禮服，以不規則剪裁彰顯肩線和胸線，搭配胸間的鏤空設計，遊走於帥氣與性感之間，唯一不足的是，深紫色在紅毯對比下稍有年代感，但整體造型仍是很完整。

第二名 楊乃文

▲紅毯評審Judy Chou認為楊乃文一出場就很有個人風格，將酒紅色中性西裝駕馭得宜。（圖／ETtoday攝影中心）

同樣選擇西裝的女星楊乃文，今晚相中知名設計師品牌MASHAMA的酒紅色中性西裝，內搭義大利頂級內衣品牌La Perla的黑色蕾絲內衣，一帥一辣打造強烈對比，Judy Chou認為楊乃文一出場就很有個人風格，完全是她的衣服，因此拿下第二名。

第一名 9m88





▲9m88以Alex Perry橘色亮片裙巧妙呼應髮色，整體十分創新拿下紅毯最美。（圖／ETtoday攝影中心）

9m88拿下本次金曲紅毯第一美，Judy Chou點出關鍵，「很少人能把橘色駕馭這麼好，第一名當之無愧。」9m88紅毯戰袍穿著澳洲品牌Alex Perry橘色亮片裙，彰顯她的腿長優勢，再加上CHANEL珠寶以及Christian Louboutin紅底鞋點綴，整體效果極佳；且難駕馭的橘色反而起了加分作用，成功將金曲最美交棒給新人。