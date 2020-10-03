金曲．紅毯／個人意見批：9M88變成金魚、利得彙像廟上的浮雕

記者李薇／綜合報導

第31屆金曲獎紅毯劃下句點，針對今年的紅毯穿搭，個人意見也有話想說，像是壓軸的女星徐若瑄SAIID KOBEISY穿搭像是過度成熟的丈母娘、9M88的Alex Perry金橘色禮服就是一隻金魚、利德彙的海波浪禮服像是廟牆上的二十四孝浮雕。

▲徐若瑄、9M88、利得彙。（圖／攝影中心）



針對金曲獎的穿搭，個人意見覺得，有一種音樂人的隨性和當代感，出席的明星在穿著上有更自由的選擇，像是Ella身穿Alexandre Vauthier 2020春夏高級訂製服系列的連身褲就帶出女星的大氣，一個強烈的寶格麗手鐲和耳環，讓她看起來非常容光煥發；梁靜茹選擇的MARCHESA滿版印花禮服，穿起來十分飄逸浪漫，只是穿搭更適合春天。

▲ELLA、梁靜茹。（圖／攝影中心）



以Nicole + Felicia黑色禮服亮相的王若琳，一出場就有女王的霸氣感，個人意見也認為，「我喜歡這件衣服表面花朵的豐富質感，和精緻華麗的珠寶搭配，造型本身令人印象十分深刻。」另外，阿爆的黑色連身褲看起來非常基本，但搭配帶有羽毛、珠子設計的大耳環、髮型和紅色項圈，展現出十足原住民的風格，整體造型很有味道。

▲王若琳、阿爆。（圖／攝影中心）



不只是女星這次穿搭都還蠻有個人風格，連男星也是一樣，個人意見覺得，茄子蛋的穿搭很有趣，從顏色、剪裁把傳統西裝拆解、擺在一起又很有團體感；高爾宣的Gaute Bespoke白色西裝外套搭配黑長褲經典又正式，多了大顆的珠寶做為搭配，看起來很有當代感。

▲茄子蛋、高爾宣。（圖／攝影中心）



但是ØZI的Enfants Riches Déprimés皮革外套搭配華麗多層次珠寶雖然有種80年代的感覺，但淺藍色的Raf Simons上衣加上紫色的頭髮讓顏色有點太多，「造型應該給人一種恰到好處的感受，而不是卯起來那種吃到飽吃完生魚片再吃牛排的感覺。」

▲ØZI。（圖／攝影中心）