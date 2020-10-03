金曲・妝髮／徐若瑄第一美狠甩眾女星、楊乃文帥氣逼人

▲徐若瑄榮獲第一美，妝髮近乎零缺點。（圖／攝影中心）

記者曾怡嘉 / 台北報導

第31屆金曲獎星光大道風光落幕，今年紅毯不只比華麗，還比風格，但能讓女星完美勝出的非妝髮莫屬，一旦選錯足以毀了全部。彩妝師王盈喬更指出，口紅是女星的第二套禮服，今年金曲紅毯妝髮表現，徐若瑄遙遙領先，楊乃文和ELLA也搭出自己的味道。

▲一身紫紅色幾何剪裁禮服，很考驗妝髮。（圖／攝影中心）

徐若瑄

徐若瑄的禮服顏色很挑人穿，當禮服細節多，妝髮越要簡單。首先她的髮型真是好看，類似All Back的側面收髮，時髦又不老氣，耳邊乾淨不留髮絲，凸顯臉型和顏值。

▲她的彩妝乾淨，近看細節不少。（圖／翻攝自LINE TV）

身穿紫紅色禮服，妝感多一分就俗艷，但她今晚妝容恰到好處，她將重點放在眼妝，上揚眼線帶出復古感，不靠顏色就做出眼睛輪廓，唇膏顏色和禮服搭得十分協調。

▲楊乃文眼影和服裝搭配極好。（圖／攝影中心）

楊乃文

楊乃文一身酒紅西服很帥氣，她的眼妝和衣服顏色搭得巧妙，髮型簡單俐落，整個很有自己的調調，細看指甲油也和服裝相呼應。王盈喬分享，她的唇膏選色若是再秋冬感一點更加分，或是將光澤感質地換成霧面，整體來說會更有氣勢。

▲ELLA妝髮和服裝都是安全選擇。（圖／攝影中心）

▲髮絲再收乾淨會更有氣勢。（圖／翻攝自LINE TV）

ELLA

ELLA身著一襲黑色露肩褲裝，搭配妝髮俐落不鋪張，擠進三美。王盈喬指出，她選擇將頭髮放下很隨興，信手拈來的時尚感很ELLA，若是髮型再乾淨一點，看起來能更冷豔性感，口紅她選擇安全色不出錯，建議換成復古的楓紅色，就會更有氣勢。

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