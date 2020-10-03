金曲．紅毯／網友評選：ELLA拿紅毯最美、J.sheon險勝ØZI成最帥

記者李薇／台北報導 圖／攝影中心

第31屆金曲獎紅毯在稍早前結束，除了有各大評審評選最美、最帥之外，《ET FASHION》也邀請所有約8000位粉絲一起線上投票，票選出紅毯穿搭最厲害的女星、男星，分別由ELLA、J.sheon拿下冠軍。

網評紅毯第一美：ELLA

女星ELLA向來以率性的個性受到很多粉絲喜愛，這次在紅毯上穿搭以Alexandre Vauthier 2020春夏高級訂製服系列簡約褲裝，低胸的設計在腰間以緞面的黑色纏繞風格，還有銀色的菱形圖樣，展現出性感又俐落的大氣模樣，立刻就獲得網友的好評，以9.78的高分壓倒眾女星，拿下紅毯最美。

不只是穿搭非常厲害，這次ELLA在簡約褲裝的搭配上，也運用寶格麗Serpenti系列襯托出她是紅毯最美的一顆星，手上蛇形的手鍊、閃耀的戒指以及耳環，總價約1700萬元，恰到好處的裝飾，讓她拿下紅毯第一美。

網評紅毯第一帥：J.sheon

憑藉著《巷子內》入圍金曲獎的J.sheon，這次在紅毯上的穿搭相當做自己，挑選了台灣設計師周裕穎的品牌JUST IN XX，帶有一點迷彩質感的西裝連身褲裝，搭配黑色的軍靴，還有黑色吊帶背心，以9.89的分數，險勝拿下9.82分的ØZI，成為第一帥。

近年軍裝風格非常受到歡迎，J.sheon這次在紅毯上就以軍裝的風格亮相，不僅穿搭很有巧思，連頭髮都是特地染成霧灰的顏色，讓整個人看起來都呈現一種迷霧的質感，簡約的耳環、手鍊搭配，襯托得肌膚特別白皙。