fb ig video ETtoday search mobile

金曲．紅毯／網友評選：ELLA拿紅毯最美、J.sheon險勝ØZI成最帥

>

記者李薇／台北報導　圖／攝影中心

第31屆金曲獎紅毯在稍早前結束，除了有各大評審評選最美、最帥之外，《ET FASHION》也邀請所有約8000位粉絲一起線上投票，票選出紅毯穿搭最厲害的女星、男星，分別由ELLA、J.sheon拿下冠軍。

網評紅毯第一美：ELLA

▲ELLA。（圖／ETtoday攝影中心）

女星ELLA向來以率性的個性受到很多粉絲喜愛，這次在紅毯上穿搭以Alexandre Vauthier 2020春夏高級訂製服系列簡約褲裝，低胸的設計在腰間以緞面的黑色纏繞風格，還有銀色的菱形圖樣，展現出性感又俐落的大氣模樣，立刻就獲得網友的好評，以9.78的高分壓倒眾女星，拿下紅毯最美。

▲Ella。（圖／攝影中心）

不只是穿搭非常厲害，這次ELLA在簡約褲裝的搭配上，也運用寶格麗Serpenti系列襯托出她是紅毯最美的一顆星，手上蛇形的手鍊、閃耀的戒指以及耳環，總價約1700萬元，恰到好處的裝飾，讓她拿下紅毯第一美。

網評紅毯第一帥：J.sheon

▲J.Sheon。（圖／ETtoday攝影中心）

憑藉著《巷子內》入圍金曲獎的J.sheon，這次在紅毯上的穿搭相當做自己，挑選了台灣設計師周裕穎的品牌JUST IN XX，帶有一點迷彩質感的西裝連身褲裝，搭配黑色的軍靴，還有黑色吊帶背心，以9.89的分數，險勝拿下9.82分的ØZI，成為第一帥。

▲J.Sheon。（圖／ETtoday攝影中心）

近年軍裝風格非常受到歡迎，J.sheon這次在紅毯上就以軍裝的風格亮相，不僅穿搭很有巧思，連頭髮都是特地染成霧灰的顏色，讓整個人看起來都呈現一種迷霧的質感，簡約的耳環、手鍊搭配，襯托得肌膚特別白皙。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

金曲獎, 金曲31, 第31屆金曲獎, 金曲紅毯, 金曲時尚, 星光大道, ELLA, J.sheon
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

金曲・妝髮／徐若瑄第一美狠甩眾女星、楊乃文帥氣逼人

金曲・妝髮／徐若瑄第一美狠甩眾女星、楊乃文帥氣逼人

金曲・紅毯／紫髮ØZI奪冠！嘻哈歌手包辦「3帥」　評審：比女星更有看頭

金曲・紅毯／紫髮ØZI奪冠！嘻哈歌手包辦「3帥」　評審：比女星更有看頭

金曲・紅毯／Ella「體積小」鎖骨發光　王若琳「體積大」5000萬珠寶超閃

金曲・紅毯／Ella「體積小」鎖骨發光　王若琳「體積大」5000萬珠寶超閃

金曲・紅毯／梁靜茹大方露美胸　2000萬珠寶襯出天后氣勢 金曲．紅毯／徐若瑄紫羅蘭長禮服美炸　網友：cosplay小丑？ 金曲・紅毯／慢慢說主唱大尺度「透視裝」搶焦點！側邊更狂「挖到臀」 金曲・紅毯／紫髮ØZI時尚破表　混搭百萬香奈兒珠寶有態度 金曲・紅毯／阿爆深V開到腰撞臉「王思佳」　陳珊妮直角肩被讚美 金曲・紅毯／蔡旻佑「破百萬」腕錶戒指閃瞎　瑪麗透視裙S曲線全露 金曲・紅毯／魏如萱穿「天秤座」西裝耍帥　「公主切」瀏海不改古靈精怪本性

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面