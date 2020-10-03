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金曲・時尚／林俊傑穿藍天白雲西裝腳踩潮鞋　E.SO瘦子脫掉外套電翻粉絲

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記者王則絲／台北報導

第31屆金曲獎頒獎典禮正式展開，本屆特別邀請到了過往多次拿下最佳國語男歌手獎項的巨星林俊傑（JJ），以及少女們的老公E.SO瘦子擔任表演嘉賓，也找來了去年奪下大獎的歌壇黑馬Leo王擔任頒獎人，三人可說是演繹了最佳西裝範本。

▲林俊傑。（圖／大會提供）

▲林俊傑擔任本屆金曲獎表演嘉賓既頒獎人。（圖／金曲獎提供）

林俊傑堪稱演藝圈中數一數二的潮流霸主，這次金曲獎演出穿上了高調搶眼的Louis Vuitton 2020秋冬系列「藍天白雲」西裝，跟他白皙的肌膚特別相襯，而腳下踩著Off White X Air Jordan 4聯名球鞋混搭正裝，不改潮魂本性，手上的RICHARD MILLE （理查德米爾）最新RM11–05腕錶的天空藍色錶帶也特別與服裝相呼應，低調卻搶眼。

▲林俊傑。（圖／翻攝自IG）

▲林俊傑金曲獎表演穿著Louis Vuitton三鈕扣壓花雲朵外套 NT＄141,000、CLOUDS 標準版型襯衫 NT$34,100、CLOUDS 90S 壓花修身長褲 NT＄54,500。（圖／品牌提供）

Leo王延續去年奪獎氣勢，今年金曲獎同樣選穿Louis Vuitton（路易威登）西裝登場，用身高體型優勢駕馭身上這套2020秋冬系列的解構式西裝，表現力游刃有餘，特殊剪裁式西裝在腰間位置以綁帶方式呈現，稍微前衛的設計感與LEO王的創作概念不謀而合，搭配上他呆萌俏皮的表情形成了可愛的反差萌。

▲Leo王、夜貓組：春豔。（圖／ETtoday攝影中心）

▲Leo王、夜貓組：春豔。（圖／ETtoday攝影中心）

▲（右）LEO王穿著Louis Vuitton黑色解構式西裝，價格未定、ABBESSES 皮鞋 NT＄36,500。（圖／攝影中心攝）

擁有一票少女粉絲的E.SO瘦子今天以表演嘉賓身份現身金曲獎，身穿全套DIOR 2020 冬季男裝系列登台演出，莊重的雙排扣西裝上搭配橘色的絲絨劍領，巧妙點綴讓正裝變得不無聊，台上賣力表演，後來甚至還脫掉外套，合身襯衫下不難看出最近訓練有成的結實體態，隔著螢幕也電翻粉絲。

▲瘦子 金曲獎。（圖／品牌提供）

▲瘦子 金曲獎。（圖／品牌提供）

▲E.SO瘦子今日以全套DIOR西裝出席第31屆金曲獎，灰色雙排釦與橘色絲絨劍領夾克 NT＄130,000、灰色包扣長褲 NT＄45,000。（圖／品牌提供）

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