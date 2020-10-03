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金曲・妝髮／「小男孩短髮」成主流！魏如萱帥翻、9m88亮橘漸層吸睛第一

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▲▼ 金曲魏如萱、9m88小男孩短髮成主流。（圖／攝影中心）

▲今年金曲獎女星髮型以「小男孩短髮」踢走長髮成為主流。（圖／攝影中心，以下同）

記者張毓容／台北報導

頒獎典禮紅毯就是眾女星的大型比美擂台，除了禮服、珠寶配件有看頭，更能從女星們的妝容髮型看出流行風向。而在稍早已完美落幕的第31屆金曲獎星光大道，女星紛紛換上率性短髮，不論是楊乃文、魏如萱的超帥俐落短髮或9m88漸層亮橘短髮，在向來以包頭、長髮為主的紅毯上反而更吸睛。 

▲▼ 金曲魏如萱、9m88小男孩短髮成主流。（圖／攝影中心）

▲搖滾女王楊乃文以耳上短髮搭配酒紅色西裝霸氣登場。

今年金曲星光大道大吹中性風，不少女星都選擇西裝做戰袍踏上紅毯，就連髮型也顛覆典禮常見的長髮、包頭，而是率性短髮成主流。像是好久不見的「搖滾女王」楊乃文，特別在典禮前剪去及肩長髮，頂著一頭超俐落小男孩短髮搭配知名設計師品牌MASHAMA的酒紅色中性西裝，又帥又辣大展女爵氣勢。

▲▼ 金曲魏如萱、9m88小男孩短髮成主流。（圖／攝影中心）

▲娃娃魏如萱今天也是以西裝搭配俐落短髮的中性風現身，獲得眾多網友大讚又帥又美。

而入圍「年度專輯」、「最佳國語專輯」、「最佳國語女歌手」三項大獎，同時擔任本屆典禮主持人的魏如萱，今天穿著一襲GUCCI米色訂製西裝套裝、Christian Louboutin厚底高跟紅底鞋，成為第一位踏上紅毯的嘉賓，尤其一頭後梳式小男孩短髮搭配霸氣紅唇，讓整體造型更加分，在一眾以浪漫造型、妝髮為主的女星中更搶眼。

▲▼ 金曲魏如萱、9m88小男孩短髮成主流。（圖／攝影中心）

▲新生代人氣女歌手9m88的一頭亮橘色漸層短髮讓亮片禮服更加分。

深受許多年輕世代喜愛、備受期待的女歌手9m88，今天也以率性短髮登場，尤其漸層亮橘色髮色超搶眼，搭配佈滿亮片的同色系亮橘Alex Perry平口裙，從頭「橘」到腳，再踩上Christian Louboutin金屬裝飾銀色高跟涼鞋，堪稱紅毯「最閃第一人」。而其亮橘色短髮更是整體造型中畫龍點睛的關鍵，齊尾短髮輪廓讓層次繁複的橘色亮片禮服顯得更俐落，而同色系髮色同時也避免禮服過於搶眼，讓臉部失去焦點。

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