fb ig video ETtoday search mobile

金曲．紅毯／網友評3怪：楊士弘「有海龍王fu」、海豚刑警怪得蠻可愛

>

記者張毓容／台北報導

音樂人自我風格強烈、喜歡做自己，不只是表現在音樂上，更呈現在服裝造型上，《ET FASHION》邀請網友們一同票選第31屆金曲獎星光大道「最怪」造型，由入圍「最佳新人」的楊士弘奪下寶座，被封紅毯上最ㄎㄧㄤ的「海豚刑警」樂團團員們則以超小分數差緊追在後、獲選為第二怪，而入圍「最佳國語男歌手」的黃明志今天一身「蝙蝠裝」想不注意都難，同樣也被網友們納入三怪行列。

▲▼網友評3怪：楊士弘、海豚刑警搶冠。（圖／攝影中心）

▲▼網友評3怪：楊士弘、海豚刑警搶冠。（圖／攝影中心）

▲黃明志一身「蝙蝠裝」搞怪又吸睛。（圖／攝影中心，以下同）

Top 3：黃明志，網友評「怪」分 9.27分

入圍「最佳國語男歌手」、「年度歌曲獎」的馬來西亞「創作鬼才」黃明志，今天穿著台灣設計師周裕穎品牌「JUST IN XX」的圖紋套裝搭配蝙蝠造型墨鏡，以一身「蝙蝠裝」踏上紅毯，以今年度最紅的動物－蝙蝠作為造型主題來呼籲大家「不要再亂吃野味了！」以造型來暗諷蝙蝠被傳為引起新冠肺炎（COVID-19）源頭一事。而這一身「蝙蝠裝」雖然怪味十足，但不可否認很吸睛，也滿符合他的個人特色，被網友評選為第三怪不會讓人太意外。

▲▼網友評3怪：楊士弘、海豚刑警搶冠。（圖／攝影中心）

▲海豚刑警奇特造型和浮誇表情反應讓網友笑說「怪得滿可愛的」。

Top 2：海豚刑警，網友評「怪」分 9.4427分

入圍「最佳樂團獎」的海豚刑警共有楊淑芬、周志明、林寶珠、陳金發等4位成員，今天帶領工作團隊以女僕裝、睡衣裝扮、「類太空人」套裝等超奇特造型踏上紅毯，搭配激動浮誇的動作和表情反應，搞怪又獨特的二次元氛圍讓人印象超深刻。雖然獲得的「怪」分也超高，以超微小差距直逼冠軍楊士弘，但也有網友說「怪得滿可愛的～」「莫名好吸粉」。

▲▼網友評3怪：楊士弘、海豚刑警搶冠。（圖／攝影中心）

▲▼網友評3怪：楊士弘、海豚刑警搶冠。（圖／攝影中心）

▲最佳新人入圍者楊士弘整臉灑滿打亮粉，前衛造型網友看不懂。

Top 1：楊士弘，網友評「怪」分 9.47分

而入圍「最佳新人獎」的楊士弘，紅毯造型以V領剪裁黑色西裝外套內搭繞頸綁帶白色襯衫和超閃亮的銀色緊身褲，亦男亦女的穿搭造型大走中性風，但不只服裝，他的妝容更是搶鏡！除了以金屬紅棕色眼影暈染男藝人少見的濃眼妝，全臉到胸頸間散佈的偏光打亮粉更讓整張臉看起來「在閃霓虹光」，太奇特前衛的造型讓網友大呼不懂，表示「有種海龍王的fu」、「遠看好像整張臉都出油」。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

金曲獎, 金曲31, 第31屆金曲獎, 金曲紅毯, 金曲時尚, 星光大道, 網友, 評選, 票選, 3怪, 奇特, 造型, 黃明志, 海豚刑警, 楊士弘
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

金曲．紅毯／個人意見批：9M88變成金魚、利得彙像廟上的浮雕

金曲．紅毯／個人意見批：9M88變成金魚、利得彙像廟上的浮雕

金曲・時尚／蔡依林壓軸氣勢驚人「雙手破千萬」　今夜最貴竟是她

金曲・時尚／蔡依林壓軸氣勢驚人「雙手破千萬」　今夜最貴竟是她

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端 換iPhone 12先學會延長手機壽命！ 6大壞習慣「帶殼充電」最傷 金曲・時尚／林俊傑穿藍天白雲西裝腳踩潮鞋　E.SO瘦子脫掉外套電翻粉絲 金曲・紅毯／紫髮ØZI奪冠！嘻哈歌手包辦「3帥」　評審：比女星更有看頭 金曲・紅毯／「5美」9m88奪第一！打敗徐若瑄、Ella　閃亮橘意外加分 金曲．紅毯／網友評3怪：楊士弘「有海龍王fu」、海豚刑警怪得蠻可愛 大食怪的最愛！2020上半年吃到飽TOP10　爆多和牛、熊熊鍋免千元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面