金曲．紅毯／網友評3怪：楊士弘「有海龍王fu」、海豚刑警怪得蠻可愛

記者張毓容／台北報導

音樂人自我風格強烈、喜歡做自己，不只是表現在音樂上，更呈現在服裝造型上，《ET FASHION》邀請網友們一同票選第31屆金曲獎星光大道「最怪」造型，由入圍「最佳新人」的楊士弘奪下寶座，被封紅毯上最ㄎㄧㄤ的「海豚刑警」樂團團員們則以超小分數差緊追在後、獲選為第二怪，而入圍「最佳國語男歌手」的黃明志今天一身「蝙蝠裝」想不注意都難，同樣也被網友們納入三怪行列。

▲黃明志一身「蝙蝠裝」搞怪又吸睛。（圖／攝影中心，以下同）



Top 3：黃明志，網友評「怪」分 9.27分



入圍「最佳國語男歌手」、「年度歌曲獎」的馬來西亞「創作鬼才」黃明志，今天穿著台灣設計師周裕穎品牌「JUST IN XX」的圖紋套裝搭配蝙蝠造型墨鏡，以一身「蝙蝠裝」踏上紅毯，以今年度最紅的動物－蝙蝠作為造型主題來呼籲大家「不要再亂吃野味了！」以造型來暗諷蝙蝠被傳為引起新冠肺炎（COVID-19）源頭一事。而這一身「蝙蝠裝」雖然怪味十足，但不可否認很吸睛，也滿符合他的個人特色，被網友評選為第三怪不會讓人太意外。

▲海豚刑警奇特造型和浮誇表情反應讓網友笑說「怪得滿可愛的」。

Top 2：海豚刑警，網友評「怪」分 9.4427分



入圍「最佳樂團獎」的海豚刑警共有楊淑芬、周志明、林寶珠、陳金發等4位成員，今天帶領工作團隊以女僕裝、睡衣裝扮、「類太空人」套裝等超奇特造型踏上紅毯，搭配激動浮誇的動作和表情反應，搞怪又獨特的二次元氛圍讓人印象超深刻。雖然獲得的「怪」分也超高，以超微小差距直逼冠軍楊士弘，但也有網友說「怪得滿可愛的～」「莫名好吸粉」。

▲最佳新人入圍者楊士弘整臉灑滿打亮粉，前衛造型網友看不懂。

Top 1：楊士弘，網友評「怪」分 9.47分



而入圍「最佳新人獎」的楊士弘，紅毯造型以V領剪裁黑色西裝外套內搭繞頸綁帶白色襯衫和超閃亮的銀色緊身褲，亦男亦女的穿搭造型大走中性風，但不只服裝，他的妝容更是搶鏡！除了以金屬紅棕色眼影暈染男藝人少見的濃眼妝，全臉到胸頸間散佈的偏光打亮粉更讓整張臉看起來「在閃霓虹光」，太奇特前衛的造型讓網友大呼不懂，表示「有種海龍王的fu」、「遠看好像整張臉都出油」。

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