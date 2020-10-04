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金曲・時尚／蔡依林壓軸氣勢驚人「雙手破千萬」　今夜最貴竟是她

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▲▼金曲蔡依林。（圖／金曲獎提供）

▲蔡依林壓軸登場不負眾望，穿Atelier Versace禮服，佩戴總價值1千5百萬元的BVLGARI珠寶，打造磅礴氣場 。（圖／金曲獎提供）

記者鮑璿安／台北報導

31屆金曲獎最大亮點，天后蔡依林在典禮尾聲霸氣登場，一頭亮眼的銀色短髮巧妙呼應Atelier Versace 2020春夏高級訂製服系亮面平口裙裝，此外，佩戴BVLGARI頂級藍寶石與祖母綠戒指與古幣手鍊，光是雙手，總值就超過1千5百萬元，打造磅礴的天后氣場，令人目不轉睛。

▲金曲獎 蔡依林。（圖／翻攝金曲獎官方IG）

▲▼ 珠寶 。（圖／品牌提供）

▲▼ 珠寶 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林佩戴BVLGARI 頂級藍寶石與祖母綠戒指，新台幣14,000,000元；BVLGARI Monete系列頂級黃K金古幣手鍊，新台幣1,000,000元。（圖／品牌提供、翻攝金曲獎官方IG）

天后蔡依林在稍早登場頒發本次金曲「年度專輯」最大獎項，穿著Atelier Versace 2020春夏高級訂製服，搭配俐落波浪捲短髮現身，果然不辜負民眾久等至深夜，並以總價值1千5百萬珠寶，輕鬆閃出天際。蔡依林指間佩戴BVLGARI 頂級藍寶石與祖母綠戒指，鑲嵌1顆枕形切割藍寶石、20顆方形蛋面切割祖母綠、珍珠母貝以及密鑲鑽石，宛如海洋般的藍綠色，增添巨星魅力；再以頂級黃K金古幣手鍊，形狀簡約搭配中央鑲嵌的1顆古幣，巧妙遊走於蔡依林手中，一舉一動都吸睛。

▲王若琳。（圖／攝影中心）

▲王若琳 Ella。（圖／品牌提供、攝影中心）

▲王若琳搭配超過5000萬元的TIFFANY & Co.珠寶榮登最貴。（圖／攝影中心、品牌提供）

除了蔡依林行頭驚人，成功摘下本次金曲最佳國語專輯的王若琳，稍早紅毯造型以NICOLE+FELICAN禮服蛋糕裙禮服，搭配超過5000萬元的TIFFANY & Co.珠寶，包括Jean Schlumberger高級珠寶系列的項鍊、耳環以及戒指等，一舉擠進今晚「最貴」，果真問鼎金曲大獎。

▲第31屆金曲獎最佳台語女歌手獎朱海君《朱海君 花開的時》。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 珠寶 。（圖／品牌提供）

▲▼ 珠寶 。（圖／品牌提供）

▲朱海君佩戴PIAGET Rose系列18K白金鑽石玫瑰戒指，NT$795,000；PIAGET Limelight Gala系列18K白金高級珠寶鑽石腕錶，NT$930,000。（圖／攝影中心、品牌提供）

奪下最佳台語女歌手的朱海君，在場內換上了低調黑色禮服，唯有耳間佩戴PIAGET Possession系列18K白金鑽石耳環，發出璀璨光芒；再以18K白金鑽石玫瑰戒指與高級珠寶鑽石腕錶，超過2百萬的珠寶成功上台抱回獎項。

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