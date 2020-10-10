「披薩香水」噴過嗎？6款食物系美妝好療癒　珍奶竟然變乳液

編輯／ChiNg

世界上沒有醜女人，只有懶女人，但日復一日重複同樣的保養步驟難免會覺得無趣，難道這些每日例行公事就不能有趣一點嗎？小編特蒐六款「食物氣味的美妝品」，無論是台灣人的國粹珍珠奶茶還是派對少不了的披薩，通通幫妳做成了化妝桌上的護手霜、乳液，甚至是香水！讓妳餓都來不及了，絕對再也沒有時間嫌無聊。

＃MISTINE MILK TEA BODY LOTION泰國珍珠奶茶保濕乳液

妳沒看錯，這次不把珍奶做成披薩或冰棒，而是抹在身上的保濕亮白乳液，富有珍珠奶茶香氣，巧妙的結合了紅茶與維他命E成分，加上牛奶蛋白大大的提高了護膚的成效，讓妳的肌膚甜嫩到螞蟻都想咬一口。

▲珍珠奶茶保濕乳液，定價為99泰銖（約NT$91）（圖／翻攝自nextshark.com）

＃THE SAEM得鮮芒果／蜜桃巧克力派護手霜

繼先前韓國國民女神IU以及GD權志龍代言巧克力派護手霜後，轟動一大票粉絲們，驚呼「怎麼能這麼逼真！」，這次韓國品牌The Saem接力上一波的創意推出芒果及蜜桃口味的巧克力派護手霜，外型同樣像極了真的巧克力派，可愛又精緻。

▲巧克力派護手霜，定價約NT$169（圖／翻攝自thesaemcosmetic.com）

＃曼秀雷敦 抹茶溫感高保濕潤唇膏

大家愛用的小護士曼秀雷敦也來參一咖，質地原本就滑順如奶油般的潤唇膏加入宇治抹茶的萃取物，塗上後在嘴唇散發抹茶的淡淡清香，是清爽不甜膩的好選擇，抹茶控們快入手。

▲曼秀雷敦溫感高保濕潤唇膏，抹茶口味。（圖／翻攝自mentholatum.com）

＃氣味圖書館 煉乳／香草冰淇淋／披薩口味香水

台灣香水品牌「氣味圖書館」致力於蒐集日常生活中的各種氣味，因此將許多我們平時熟悉的味道放進香水裡，光是煉乳或是香草冰淇淋口味都還不足為奇，披薩口味的香水妳噴過嗎？究竟是什麼口味的披薩呢...希望沒有鳳梨。

▲食物氣味香水，披薩香水目前官網已售完，定價均為NT$880（圖／翻攝自scentlibrary.com.tw）

＃不二家X AQUA SAVON牛奶糖口味香水

童年裡糖果的霸主非不二家莫屬，日本老字號品牌跨界與香水品牌AQUA SAVON攜手推出牛奶糖口味的香水，瓶身以經典靈魂人物Peko醬為包裝，而香水本身則是帶有濃郁奶味，噴一下相信能勾起不少兒時回憶。



▲定價為2,700日圓（約NT$740）（圖／翻攝自fashion-press.net）

＃SKINAZ MOZZARELLA 奶酪起司乳霜

讓起司控們最沒抵抗力的肯定就是那拉不斷牽絲，如果這麼特殊的口感有一天變成乳霜呢？韓國品牌SKINAZ推MOZZARELLA乳酪口味的美白乳霜，除了氣味外，質地真的就跟起司一樣讓妳用一次就跟著「藕斷絲連」。

在 Instagram 查看這則貼文 스킨에이지(SKINAZ)（@worldskinaz）分享的貼文 於 PST 2015 年 12月 月 3 日 下午 10:04 張貼

▲奶酪起司乳霜，定價為37,000韓元（約NT$914）



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