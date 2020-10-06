「口罩上的裝飾品」推特引熱議　把納豆、秋葵黏臉上超吸晴

編輯／ChiNg

2020年最具指標性的物品肯定是口罩了吧，今年的防疫讓不少人都身心俱疲，出門戴口罩已成為日常。日本商業食品樣本公司「ながお食研的よっしー」近期於推特上引起熱議，推出「口罩上的裝飾品」以食物造型為主題，將小磁鐵吸附在口罩的正反兩面，不僅不會影響防疫效果，同時也增添了許多樂趣。

▲「口罩上的裝飾品」在推特上成功開啟話題，做工細緻極為逼真，就像是真的食物一樣。（圖／翻攝自推特＠yossy_sample）

不只是供以觀賞，這些口罩上的裝飾品從白米飯、雞肉飯、秋葵或是鮭魚卵，各式各樣的食物造型應有盡有，甚至還有最具日本特色的納豆，連光澤都跟納豆本尊一模一樣，不說還以為是吃飯沾到臉呢，此系列已經在官網上開賣。

＃鮭魚卵飯／納豆飯：880日圓（約NT$242）

▲（上）鮭魚卵飯，（下）納豆飯。（圖／翻攝自nagao-sample.co.jp，下同）

＃白米飯／雞肉飯／納豆／秋葵：770日圓（約NT$211）

其實早在這一波口罩裝飾品風潮之前，「ながお食研的よっしー」就出過其他同樣看起來食物還原度百分百的商品，如：炸蝦髮夾、漢堡排手機殼等，創意都是來自日常用品，不僅外觀吸引人也很實用，喜歡的人可以去官網逛逛。

另外，日本玩具品牌BID TOYS也來大鬧餐桌，過去推出的「粗豬食堂」系列把小豬們包裝成串燒的樣子，瞬間變成炸豬排小豬、小籠包豬或是東坡肉豬，全系列萌翻天一上架就售罄，而這次竟然加入了新成員「巴蚵」，眼神楚楚可憐的巴哥犬怎麼變成了牡蠣？無辜賣萌的表情直接在網路上圈起粉來。

▲「PUGER巴蚵」實體公仔，尺寸為10X9X12cm，定價為NT$1150（圖／翻攝自bidtoys.store）

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