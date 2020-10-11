辛普森惡搞《湯姆貓與傑利鼠》　暴力血腥風格，讓童年直接崩壞

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「湯姆貓與傑利鼠」是一隻聰明的老鼠和一隻傻貓的故事，也是陪伴許多人童年的兒時記憶，而後又出現了同樣膾炙人口的卡通「辛普森家庭」，以幽默的手法諷刺人生百態，真性情、寫實的劇情深受觀眾喜愛，誰也沒想到這次辛普森家庭的惡搞對象竟然就是湯姆貓與傑利鼠！美國玩具品牌KIDROBOT推出以辛普森家庭人偶為雛型的「躺姆貓與揭力鼠模型」（Itchy and Scratchy）把他們兩個玩翻，童年直接崩壞。

▲盒身的設計即為My Bloody Valentine一集，以九格彩色漫畫逼真呈現劇情。（圖／翻攝自kidrobot.com，下同）

其實《The Itchy＆Scratchy Show》是辛普森家庭劇中以血腥殘暴的方式所呈現的惡搞版《湯姆貓與傑利鼠》，以更為誇張的手段讓揭力鼠在每一集都差點讓躺姆貓沒命……而此系列的概念就是源於其中一集「My Bloody Valentine」，敘述揭力鼠又一次使用暴力拔出躺姆貓的心臟，而這隻傻貓竟然等到回家看報紙才知道自己沒有心臟不能活，躺姆貓送了寫著「I LOVE U」字樣的愛心給牠，卻被這樣殘忍對待，其他的每一集也都是這般悽慘下場。

▲此系列共有黑白與彩色兩款可選擇，不同的配色所呈現出的氛圍很不一樣，黑白顯得略有年代感，是很多網友喊讚的經典版本。

▲近看顯得揭力鼠更討人厭，躺姆貓一臉就很倒楣；高約八吋，每組定價為59.99美元（約NT$1,736）

喜歡看這俏皮的二人組出糗的話，香港玩具品牌Soap Studio也於十月推出「湯姆貓與傑利鼠 變形模型」（Tom And Jerry-Action Mishap Figure），不知道施了什麼魔法讓他們變成了三角形和方形，只能說冤家路窄，地球兜一圈他們還是得遇到彼此，這次兩敗俱傷了吧，形狀雖然看起來詭異但一樣可愛又風趣。

▲尺寸分別約為 8X9X9cm及10X15X11cm，定價為449港幣（約NT$1,676）。（圖／翻攝自soapstudio.com）

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