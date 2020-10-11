fb ig video ETtoday search mobile

辛普森惡搞《湯姆貓與傑利鼠》　暴力血腥風格，讓童年直接崩壞

>

編輯／ChiNg

「湯姆貓與傑利鼠」是一隻聰明的老鼠和一隻傻貓的故事，也是陪伴許多人童年的兒時記憶，而後又出現了同樣膾炙人口的卡通「辛普森家庭」，以幽默的手法諷刺人生百態，真性情、寫實的劇情深受觀眾喜愛，誰也沒想到這次辛普森家庭的惡搞對象竟然就是湯姆貓與傑利鼠！美國玩具品牌KIDROBOT推出以辛普森家庭人偶為雛型的「躺姆貓與揭力鼠模型」（Itchy and Scratchy）把他們兩個玩翻，童年直接崩壞。

▲▼美國玩具品牌推躺姆貓與揭力鼠。（圖／翻攝自kidrobot.com）▲▼美國玩具品牌推躺姆貓與揭力鼠。（圖／翻攝自kidrobot.com）

▲盒身的設計即為My Bloody Valentine一集，以九格彩色漫畫逼真呈現劇情。（圖／翻攝自kidrobot.com，下同）

其實《The Itchy＆Scratchy Show》是辛普森家庭劇中以血腥殘暴的方式所呈現的惡搞版《湯姆貓與傑利鼠》，以更為誇張的手段讓揭力鼠在每一集都差點讓躺姆貓沒命……而此系列的概念就是源於其中一集「My Bloody Valentine」，敘述揭力鼠又一次使用暴力拔出躺姆貓的心臟，而這隻傻貓竟然等到回家看報紙才知道自己沒有心臟不能活，躺姆貓送了寫著「I LOVE U」字樣的愛心給牠，卻被這樣殘忍對待，其他的每一集也都是這般悽慘下場。

▲▼美國玩具品牌推躺姆貓與揭力鼠。（圖／翻攝自kidrobot.com）▲▼美國玩具品牌推躺姆貓與揭力鼠。（圖／翻攝自kidrobot.com）

▲此系列共有黑白與彩色兩款可選擇，不同的配色所呈現出的氛圍很不一樣，黑白顯得略有年代感，是很多網友喊讚的經典版本。

▲▼美國玩具品牌推躺姆貓與揭力鼠。（圖／翻攝自kidrobot.com）▲▼美國玩具品牌推躺姆貓與揭力鼠。（圖／翻攝自kidrobot.com）

▲近看顯得揭力鼠更討人厭，躺姆貓一臉就很倒楣；高約八吋，每組定價為59.99美元（約NT$1,736）

喜歡看這俏皮的二人組出糗的話，香港玩具品牌Soap Studio也於十月推出「湯姆貓與傑利鼠 變形模型」（Tom And Jerry-Action Mishap Figure），不知道施了什麼魔法讓他們變成了三角形和方形，只能說冤家路窄，地球兜一圈他們還是得遇到彼此，這次兩敗俱傷了吧，形狀雖然看起來詭異但一樣可愛又風趣。

▲香港玩具品牌Soap Studio推出「湯姆貓與傑利鼠 變形模型」。（圖／翻攝自soapstudio.com）

▲尺寸分別約為 8X9X9cm及10X15X11cm，定價為449港幣（約NT$1,676）。（圖／翻攝自soapstudio.com）

►「龍貓睡袋」伴你一夜好眠！貓巴士也神還原　蓋上重溫電影畫面

►身邊總是沒有好桃花　妳是否很容易遇到恐怖情人或渣男？

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

湯姆貓與傑利鼠, 躺姆貓與揭力鼠, 美國, 辛普森家庭, 諷刺
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳

LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

倒入飲料就出現字！日本爆紅「透明玻璃杯」　破40萬讚跪求量產 「好好回話，開啟好關係」　精神科醫師教你用3句話，瞬間暖進人心 全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女 奧斯塔羅12星座一周運勢1012-1018　天秤心靈空虛、獅子諸事不順 專訪／《康熙》製作人B2租屋只為放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」決定收手？ 皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」，５招學起來 日網友公開通訊軟體告白秘訣！　「晚上傳訊息」成功率大增

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面