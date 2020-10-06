fb ig video ETtoday search mobile

說．流行／滑板潮流教父殞落！　HUF創辦人「傳奇46年」讓街頭走入生活

>

▲▼ HUF 。（圖／翻攝自IG）

▲美國滑板品牌HUF 創辦人Keith Hufnagel 9月因腦癌辭世，回顧傳奇一生 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／專題報導

在滑板圈享有盛名的美國品牌HUF，創辦人Keith Hufnagel在9月因腦癌辭世，享年46歲，對於滑板迷而言，Keith Hufnagel是HUF的靈魂，他更曾說過：「滑板不僅是一種運動，更是一種生活方式。」從此將街頭滑板推向潮流高峰，現在就讓我們從品牌的誕生開始說起，一起懷念這位偉大人物。

▲Keith Hufnagel 最初是一名職業滑板選手。

Keith Hufnagel與滑板的淵源要回溯到1980年，出生自紐約的他，從小受到滑板文化薰陶，成為了一名滑板選手；而HUF的發跡要從他搬到三藩市開始說起，為了回饋喜愛滑板的族群，2002年Keith開了首間HUF門市，販售街頭服飾以及滑板，意外的是生意越來越好，於是才從選貨店轉型成為時裝品牌，HUF開始提供自己設計的服飾、鞋款，Keith Hufnagel的頭銜不再是滑板選手，而是品牌創辦人、創意總監、設計師。

▲▼ HUF 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ HUF 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ HUF 。（圖／翻攝自IG）

▲ HUF 以獨特的美式工藝注入單品， Plantlife sock（大麻花襪）在滑板圈爆紅 。（圖／翻攝自IG）

HUF以獨特的美式工藝注入單品，不同於supreme或是stussy對於潮流的詮釋，HUF沒有誇張引人注目的剪裁，憑藉面料與細節取勝，以趣味的Plantlife sock（大麻花襪）、帽子巧妙融合街頭時尚，也透過 Fxxking Rabbits、UNITED ARROWS & SONS等聯名創造話題。

即便聚焦到身上的光芒越來越多，Keith Hufnagel對滑板的解讀從未變過，他曾提到：「滑板不僅是一種運動，更是一種生活方式。」這種生活方式無關膚色、種族與性別，也不意外HUF為何會如此受歡迎，因為品牌的各種聯名總是推動著次文化被世界看見。甚至在今年5月，46歲的喬治佛洛伊德（George Floyd）因警察執法暴力離世，HUF也隨即製作了慈善T恤為黑人運動 Black Lives Matter 募款發聲，就如Keith Hufnagel來自街頭不忘回饋街頭。

時間來到9月24日，Keith Hufnagel與腦癌拔河將近2年半，最終無法戰勝病魔，享年46歲，這一滑板圈的傳奇人物殞落，HUF在官方IG中寫下，「我們很心痛的宣布 HUF 的創始人 Keith Hufnagel 去世的消息，Keith 在過去的 2 年半中與腦癌進行了抗爭，雖然已經超越醫院當時判定還剩下的時間了，最終還是不幸地輸掉了這場戰鬥。」當然，Keith Hufnagel寫下的滑板歷史也不會改變。

►說・流行／GORE-TEX發明者病逝　拯救公司的傳奇物料貴得有理

►說・流行／ 從未曝光過的隱形設計師！Maison Margiela 23個數字藏玄機

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

說流行, HUF, 創辦人, Keith Hufnagel, 滑板, 潮流, supreme, Stussy
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

你以為的單身女孩跟你想得不一樣！喜歡才是追，不喜歡叫騷擾

你以為的單身女孩跟你想得不一樣！喜歡才是追，不喜歡叫騷擾

金曲．紅毯／個人意見批：9M88變成金魚、利得彙像廟上的浮雕

金曲．紅毯／個人意見批：9M88變成金魚、利得彙像廟上的浮雕

金曲31新人「持修」私服穿搭可帥可萌　粉絲喊：願意跟你結婚

金曲31新人「持修」私服穿搭可帥可萌　粉絲喊：願意跟你結婚

安格斯12星座一周運勢10/5-10/11　金星移位加持，處女桃花朵朵開 外國理財專家曝戒掉人生「8個東西」，把錢留住一點都不難 「口罩上的裝飾品」推特引熱議　把納豆、秋葵黏臉上超吸晴 「平價版海洋拉娜」殺到518元！理膚寶水B5全身能用　囤10條不為過 巴黎時裝周／孟耿如用「LOEWE壁紙」畫畫登官方IG　春夏爆款貝殼包好優雅 490萬陀飛輪鑽錶一抵台就被包了　江詩丹頓吸女性藏家 髮型師點出2020秋冬髮型趨勢　「鏡面棕」先染起來！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面