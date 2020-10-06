說．流行／滑板潮流教父殞落！　HUF創辦人「傳奇46年」讓街頭走入生活

▲美國滑板品牌HUF 創辦人Keith Hufnagel 9月因腦癌辭世，回顧傳奇一生 。（圖／翻攝自IG）



記者鮑璿安 ／專題報導

在滑板圈享有盛名的美國品牌HUF，創辦人Keith Hufnagel在9月因腦癌辭世，享年46歲，對於滑板迷而言，Keith Hufnagel是HUF的靈魂，他更曾說過：「滑板不僅是一種運動，更是一種生活方式。」從此將街頭滑板推向潮流高峰，現在就讓我們從品牌的誕生開始說起，一起懷念這位偉大人物。

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▲Keith Hufnagel 最初是一名職業滑板選手。

Keith Hufnagel與滑板的淵源要回溯到1980年，出生自紐約的他，從小受到滑板文化薰陶，成為了一名滑板選手；而HUF的發跡要從他搬到三藩市開始說起，為了回饋喜愛滑板的族群，2002年Keith開了首間HUF門市，販售街頭服飾以及滑板，意外的是生意越來越好，於是才從選貨店轉型成為時裝品牌，HUF開始提供自己設計的服飾、鞋款，Keith Hufnagel的頭銜不再是滑板選手，而是品牌創辦人、創意總監、設計師。

▲ HUF 以獨特的美式工藝注入單品， Plantlife sock（大麻花襪）在滑板圈爆紅 。（圖／翻攝自IG）

HUF以獨特的美式工藝注入單品，不同於supreme或是stussy對於潮流的詮釋，HUF沒有誇張引人注目的剪裁，憑藉面料與細節取勝，以趣味的Plantlife sock（大麻花襪）、帽子巧妙融合街頭時尚，也透過 Fxxking Rabbits、UNITED ARROWS & SONS等聯名創造話題。

即便聚焦到身上的光芒越來越多，Keith Hufnagel對滑板的解讀從未變過，他曾提到：「滑板不僅是一種運動，更是一種生活方式。」這種生活方式無關膚色、種族與性別，也不意外HUF為何會如此受歡迎，因為品牌的各種聯名總是推動著次文化被世界看見。甚至在今年5月，46歲的喬治佛洛伊德（George Floyd）因警察執法暴力離世，HUF也隨即製作了慈善T恤為黑人運動 Black Lives Matter 募款發聲，就如Keith Hufnagel來自街頭不忘回饋街頭。

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時間來到9月24日，Keith Hufnagel與腦癌拔河將近2年半，最終無法戰勝病魔，享年46歲，這一滑板圈的傳奇人物殞落，HUF在官方IG中寫下，「我們很心痛的宣布 HUF 的創始人 Keith Hufnagel 去世的消息，Keith 在過去的 2 年半中與腦癌進行了抗爭，雖然已經超越醫院當時判定還剩下的時間了，最終還是不幸地輸掉了這場戰鬥。」當然，Keith Hufnagel寫下的滑板歷史也不會改變。

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