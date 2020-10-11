韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

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在韓國想要成為偶像明星，大多都要從當練習生開始為正式出道鋪路，而在公司的嚴格培訓下，不只是要瘋狂練習唱跳技能，在身材管理上更是每位練習生需面對最困難的課題之一，想通過標準、不想被罵的話，以下七種人間美食完全禁吃，看完後不禁讓人佩服成為藝人的毅力，網友：「還是當一般人就好了。」

▲韓國練習生的禁吃清單。（圖／翻攝自TWICE IG）



1. 辣炒年糕

喜歡追劇的朋友們應該都知道韓國人有多愛吃辣炒年糕，他們吃辣炒年糕不只是求美味而已，更可說是一種精神糧食，有療癒身心的效果，綜合鹹甜辣的重口味醬汁，沾滿Ｑ彈的年糕，加點起司再配著汽水、燒酒，的確是人間美味，但是熱量也爆表！

▲辣炒年糕是所有人的愛。（圖／翻攝自太妍IG）



2. 炸雞

只要有機會到韓國當地旅遊，就必須體驗看看韓式炸雞的厲害，吃過就知道為什麼他們如此難抵擋對炸雞的誘惑，想減重最基本的就是禁吃油炸類食物，可憐的練習生們不只怕長胖也怕長痘。

3. 麵包

少吃澱粉類才能更有效控制熱量攝取，雖然全麥、五穀麵包是健康的食材，但是市面上的麵包很常會摻雜許多餡料口味，很容易在不知不覺間就吃超過了，乾脆通通不要吃。AOA的雪炫還曾在吃了麵包、餅乾後，因為怕被罵而在記錄表上改寫成南瓜、白菜，最後還是因為長胖而被罵了。

▲麵包澱粉類也很容易發胖的食物。（圖／翻攝自MAMAMO IG）



4. 炸醬麵

韓國那種黑黑的炸醬麵，是他們最愛吃的日常菜色之一，但是區區一碗醬與麵的熱量卻可能高達800大卡這麼多，吃一餐就幾乎把一天的份量吃完，應該說任何「醬汁類」的飯麵都要避免，因為喜歡吃醬汁是許多人發胖的原因。

▲「醬汁」裡鎖住了大量的油份，所以熱量非常高。（圖／翻攝自BLACKPINK IG）



5. 冰淇淋

冰淇淋誰不愛？但是又甜又高熱量，當然也被列為禁吃名單，但同時也是練習生們最常偷吃的零食之一。

6. 豬蹄

切成一塊一塊一口大小的豬蹄，是最棒的下酒菜，油亮的外皮和肥嫩的肉，吃一口就完全停不下來了，這是台灣人們也超愛的小吃，但也是非常肥的食物，TWICE周子瑜還分享曾經跟團員從窗戶接過豬蹄來吃的經驗，就為了躲開監視器。

▲豬蹄／豬腳周子瑜也很愛吃。（圖／翻攝自TWICE IG）



7. 漢堡

速食店裡不只是炸雞、薯條不能吃，當練習生連漢堡也通通禁吃，因為裡面就包含了麵包、罪惡的醬汁還有組合肉，許多偶像都有拿著漢堡躲公司人員的經驗。

▲男生練習生們最無法抵擋的就是漢堡的誘惑。（圖／翻攝自BTS V IG）