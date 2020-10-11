fb ig video ETtoday search mobile

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

>

編輯／JJ

在韓國想要成為偶像明星，大多都要從當練習生開始為正式出道鋪路，而在公司的嚴格培訓下，不只是要瘋狂練習唱跳技能，在身材管理上更是每位練習生需面對最困難的課題之一，想通過標準、不想被罵的話，以下七種人間美食完全禁吃，看完後不禁讓人佩服成為藝人的毅力，網友：「還是當一般人就好了。」

▲練習生禁吃食物。（圖／翻攝自IG）

▲韓國練習生的禁吃清單。（圖／翻攝自TWICE IG）

1. 辣炒年糕

喜歡追劇的朋友們應該都知道韓國人有多愛吃辣炒年糕，他們吃辣炒年糕不只是求美味而已，更可說是一種精神糧食，有療癒身心的效果，綜合鹹甜辣的重口味醬汁，沾滿Ｑ彈的年糕，加點起司再配著汽水、燒酒，的確是人間美味，但是熱量也爆表！

▲練習生禁吃食物。（圖／翻攝自IG）

▲辣炒年糕是所有人的愛。（圖／翻攝自太妍IG）

2. 炸雞

只要有機會到韓國當地旅遊，就必須體驗看看韓式炸雞的厲害，吃過就知道為什麼他們如此難抵擋對炸雞的誘惑，想減重最基本的就是禁吃油炸類食物，可憐的練習生們不只怕長胖也怕長痘。

3. 麵包

少吃澱粉類才能更有效控制熱量攝取，雖然全麥、五穀麵包是健康的食材，但是市面上的麵包很常會摻雜許多餡料口味，很容易在不知不覺間就吃超過了，乾脆通通不要吃。AOA的雪炫還曾在吃了麵包、餅乾後，因為怕被罵而在記錄表上改寫成南瓜、白菜，最後還是因為長胖而被罵了。

▲練習生禁吃食物。（圖／翻攝自IG）

▲麵包澱粉類也很容易發胖的食物。（圖／翻攝自MAMAMO IG）

4. 炸醬麵

韓國那種黑黑的炸醬麵，是他們最愛吃的日常菜色之一，但是區區一碗醬與麵的熱量卻可能高達800大卡這麼多，吃一餐就幾乎把一天的份量吃完，應該說任何「醬汁類」的飯麵都要避免，因為喜歡吃醬汁是許多人發胖的原因。

▲練習生禁吃食物。（圖／翻攝自IG）

▲「醬汁」裡鎖住了大量的油份，所以熱量非常高。（圖／翻攝自BLACKPINK IG）

5. 冰淇淋

冰淇淋誰不愛？但是又甜又高熱量，當然也被列為禁吃名單，但同時也是練習生們最常偷吃的零食之一。

6. 豬蹄

切成一塊一塊一口大小的豬蹄，是最棒的下酒菜，油亮的外皮和肥嫩的肉，吃一口就完全停不下來了，這是台灣人們也超愛的小吃，但也是非常肥的食物，TWICE周子瑜還分享曾經跟團員從窗戶接過豬蹄來吃的經驗，就為了躲開監視器。

▲練習生禁吃食物。（圖／翻攝自IG）

▲豬蹄／豬腳周子瑜也很愛吃。（圖／翻攝自TWICE IG）

7. 漢堡

速食店裡不只是炸雞、薯條不能吃，當練習生連漢堡也通通禁吃，因為裡面就包含了麵包、罪惡的醬汁還有組合肉，許多偶像都有拿著漢堡躲公司人員的經驗。

▲練習生禁吃食物。（圖／翻攝自IG）

▲男生練習生們最無法抵擋的就是漢堡的誘惑。（圖／翻攝自BTS V IG）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

韓國, 南韓, 練習生, 禁吃, 減重, 瘦身, 減肥
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

整個廁所都是我的伸展台！「尿尿小童扭蛋」神還原鐵達尼號

整個廁所都是我的伸展台！「尿尿小童扭蛋」神還原鐵達尼號

專訪／《康熙》製作人B2租屋只為放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」決定收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋只為放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」決定收手？

這個粉很可以！秋季5款夢幻新香　獨角獸、泡泡糖瓶身甜得冒泡泡

這個粉很可以！秋季5款夢幻新香　獨角獸、泡泡糖瓶身甜得冒泡泡

「好好回話，開啟好關係」　精神科醫師教你用3句話，瞬間暖進人心 12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴 「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚 LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳 全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女 皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」，５招學起來 化妝水沒有保養效果可省略？從3大功用判斷你是否需要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面